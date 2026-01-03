تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إقبال على أونصات وسبائك الذهب في السوق اللبناني..ماذا عن الأسعار في 2026؟

نوال الأشقر Nawal al Achkar

|
Lebanon 24
03-01-2026 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1463135-639030298578862548.jpg
Doc-P-1463135-639030298578862548.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية عام 2019، اتجه اللبنانيون بكثافة نحو شراء الذهب، لا سيّما السبائك، كملاذ آمن لحماية مدّخراتهم بعد الانهيار الحاد في قيمة الليرة اللبنانية. ولم يقتصر هذا التوجّه على الفئات الميسورة، بل شمل أيضًا متوسطي الحال، الذين لجأوا على مدى سنوات الأزمة، إلى ادّخار الذهب غير المشغول من أونصات وليرات وأنصاف وأرباع الليرات.
كذلك نالت الفضة حصّتها من الطلب، الذي تركز بمعظمه على السبائك بالكيلوغرامات وليس بالأونصات. وقد أدّى ارتفاع الطلب على الذهب والفضة،إلى شحّ في المعروض في الأسواق اللبنانية خلال الأشهر الماضية، ما دفع المشترين إلى دفع عربون والانتظار لفترات تراوحت بين أسبوع و10 أيام لتسلّم أونصات الذهب، في حين تجاوزت مدة الانتظار لتسلم كيلوغرام الفضة أسبوعين. أمّا اليوم، فلا يزال الطلب مرتفعًا، لكن بوتيرة تسمح بتلبية طلبات الزبائن خلال فترات زمنية أقصر.
وفق بيانات مديرية الجمارك التي نقلتها "الدولية للمعلومات"، قفزت واردات السبائك من 476 مليون دولار عام 2019 إلى نحو 1.2 مليار دولار بحلول عام2023. كما ارتفعت مستوردات المجوهرات والذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة حتى شهر تموز 2025 إلى 1.751 مليار دولار، أي ما يعادل نحو15.3% من إجمالي الواردات، في حين لم تتجاوز قيمة المستوردات من الفئة نفسها 440 مليون دولار في النصف الأول من عام 2019. وباحتساب المتوسط الشهري للفترتين، ارتفعت قيمة المستوردات من نحو 73.3 مليون دولار شهريًا عام 2019 إلى حوالى 250.1 مليون دولار خلال عام 2025، أي بزيادة تقارب 3.4 أضعاف.
وعلى وقع الاتجاه التصاعدي لأسعار الذهب خلال العام المقبل، يُطرح السؤال: هل سيواصل اللبنانيون شراء الذهب عام 2026؟ أم أنّ إقرار مشروع قانون الفجوة المالية وما يليه من إعادة هيكلة القطاع المصرفي سيدفعهم إلى البحث عن خيارات استثمارية بديلة؟
عملية استرداد الودائع، وفق مشروع القانون الذي أقرّته الحكومة في جلستها الأخيرة، لن تُفضي إلى مبالغ كبيرة. غير أنّ اللبناني، وبصرف النظر عن حجم الأموال التي قد تعود إليه، لن يُبقي مدخراته بالليرة اللبنانية بطبيعة الحال، كما أنّ الاعتماد على الدولار وحده يبقى محفوفًا بالمخاطر في ظل التضخم العالمي، وفق الخبير المالي والاقتصادي الدكتور عماد عكوش مشيرًا في اتصال مع "لبنان 24" إلى وجود خيارات استثماريّة واسعة لتنويع المحافظ الاستثماريّة، من بينها شراء الذهب والفضة اللذين يسجلان ارتفاعات ملحوظة. أمّا المستثمرون في الأسواق المالية، فقد يتجهون إلى شراء الأسهم، لاسيما تلك التي تشهد نموًّا قويًّا، مثل مؤشّر ناسداك (NASDAQ) الذي يركز على شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما يجعله جذّابًا للباحثين عن عوائد مرتفعة مع تقبّل مستويات أعلى من التقلّبات. كما يبرز مؤشّر (S&P 500)، الذي يقترب من مستويات قياسيّة تاريخيّة متجاوزًا 6,900 نقطة، ويُعد المؤشّر الأكثر تداولًا عالميًّا، إذ يمثل نحو 80% من إجمالي القيمة السوقيّة للأسهم في الولايات المتحدة الأميركيّة.
البنوك العالمية تتوقّع موجة صعود جديدة نحو 5000 دولار
ترفع البنوك العالمية الكبرى من سقف توقّعاتها لمسار الذهب، وتشير إلى محافظة المعدن الأصفر على اتجاهه التصاعدي خلال عام 2026، مدفوعًا بزيادة طلب البنوك المركزيّة، واستمرار التوترات الجيوسياسيّة، واتساع العجز المالي الأميركي.
توقّع بنك "مورغان ستانلي" وصول سعر الذهب إلى 4500 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026. بالتوازي، تشير توقّعات بنك "جي بي مورغان"إلى تجاوز متوسط الأسعار 4600 دولار في الربع الثاني من العام المقبل و5000 دولار في الربع الرابع، بينما توقعت شركة "ميتالز فوكس" بلوغ السعر 5000 دولار بنهاية العام. في المقابل، ترى مجموعة "ماكواري»" أنّ وتيرة الصعود قد تكون أقلّ حدّة عام 2026، في ظل استقرار نسبي للوضع العالمي وانتعاش النمو وتراجع سياسة التيسير النقدي، متوقّعة متوسط سعر يبلغ 4225 دولارًا للأونصة خلال العام المقبل.
تصحيح مؤقت على وقع انفراجات دولية
لفت عكوش إلى احتمال أن يشهد الذهب تصحيحًا سعريًّا يتراوح بين 200 و300 دولار للأونصة، في حال ظهور مؤشرات إيجابية، كأن يقرّر البنك الفيدرالي الأميركي تأجيل خفض أسعار الفائدة، أو في حال حدوث انفراجات سياسيّة على الساحة الدوليّة، مثل التوصّل إلى تسوية بين روسيا وأوكرانيا أو تحسّن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة. وأشار إلى أن أيّ تعديل من جانب الصين في حجم حيازتها من الذهب قد يؤدي إلى تصحيحات محدودة في الأسعار. ومع ذلك، استبعد أن يشهد الذهب تراجعًا أكبر من ذلك، مؤكّدًا أنّ الاتجاه العام يبقى تصاعديًّا، حتّى وإن تخللته بعض التراجعات المؤقتة.
بالمحصّلة، في ظل استمرار عدم اليقين الاقتصادي محليًّا وعالميًّا، يبدو أن الذهب سيبقى خيارًا متقدمًا لدى اللبنانيين لحماية مدخراتهم، سواء كملاذ آمن وكأداة استثمارية طويلة الأمد. وبينما قد تفتح الإصلاحات المالية والفرص الاستثمارية الجديدة آفاقًا إضافيّة، يبقى المعدن الأصفر حاضرًا بقوّة في معادلة الثقة المفقودة، مرشحًا للحفاظ على جاذبيته خلال السنوات المقبلة.
 
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
ارتفاع في أسعار الذهب.. ماذا عن الفضة؟
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:08:10 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر خبر عن "الذهب" في لبنان.. ماذا يحصل في السوق؟
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:08:10 Lebanon 24 Lebanon 24
سعر أونصة الذهب يتجاوز 4400 دولار للمرة الأولى على الإطلاق
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:08:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يحلق مجددًا.. كم بلغ سعر الأونصة؟
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:08:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

اللبنانية

لبنان 24

أوكرانيا

الكريم

روسيا

جمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

نوال الأشقر Nawal al Achkar

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:56 | 2026-01-03
Lebanon24
05:53 | 2026-01-03
Lebanon24
05:43 | 2026-01-03
Lebanon24
05:40 | 2026-01-03
Lebanon24
05:30 | 2026-01-03
Lebanon24
05:30 | 2026-01-03
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24