هل حصل نتنياهو على الضوء الاخضر؟

في الإعلام ، يكثر الكلام عن أنّ المرحلة السابقة اكتفى فيها الجيش الإسرائيلي بالغارات الجوية، لكن يجري الآن التحضير لخطوة عسكرية داخل لبنان. اللافت أنّ معظم المحللين والمسؤولين هناك يتجنبون استخدام كلمة “حرب”، ويستعيضون عنها بتعبير “عملية عسكرية”.هذا ليس تفصيلاً لغوياً، بل يحمل رسالة واضحة بأنّ المطلوب، نظرياً على الأقل، عملية محدودة الأهداف لا تنزلق إلى مواجهة شاملة.وإذا سلّمنا جدلاً بأنّ هذه العملية قد تحصل فعلاً، وأنّ كل ما يُقال ليس مجرد تهويل لرفع منسوب الضغط، فهذا يعني أنّ الجانب الإسرائيلي يراهن على إمكانية تنفيذ ضربات مركّزة من دون أن يدفع الحزب إلى رد واسع النطاق. الحديث يجري عادة عن استهدافات دقيقة لمواقع أو شخصيات أو بنى تحتية محددة. لكن السؤال المنطقي هنا: مَنْ يضمن أن لا يتحول أي رد محدود إلى كرة نار تتدحرج نحو مواجهة مفتوحة؟ التجارب السابقة أثبتت أن الحسابات الميدانية قد تفلت من يد الجميع خلال ساعات.عامل آخر لا يمكن تجاهله يتعلق بالمناخ السياسي الدولي. فهل حصل فعلاً على ضوء أخضر واضح من ؟ المعطيات المتداولة لا تشير إلى موقف حاسم حتى الآن. يُقال إنّ ما زالت تفضّل إعطاء المسار الدبلوماسي فرصة إضافية في لبنان، خصوصاً مع استمرار الاتصالات.يبدو أن المنطقة دخلت مرحلة عضّ أصابع سياسية وأمنية. كل طرف يرفع سقف التهديد، لكن الجميع يدركون حجم المخاطر إذا انفلت الوضع. لذلك قد تبقى احتمالات الحرب قائمة من دون أن يعني ذلك أنّها حتمية أو قريبة.