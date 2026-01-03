تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إيران على خط النار: تهديدات مفتوحة ومسارات غير محسومة

جاد الحاج - Jad El Hajj

|
Lebanon 24
03-01-2026 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1463157-639030317400356403.png
Doc-P-1463157-639030317400356403.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع بداية عام 2026، لم يعد المشهد الإقليمي محكوماً بمنطق الترقّب الصامت، بل انتقل إلى مرحلة أكثر فجاجة تقوم على التلويح العلني بالتصعيد. وفي هذا السياق، تتجه الأنظار نحو إيران، بوصفها محوراً لمقاربة أوسع تتجاوز كونها هدفاً لتصريحات أميركية –إسرائيلية متلاحقة، وتوحي بأن ما يُحضَّر يتخطّى حدود الضغط السياسي ورسائل الردع التقليدية. وعليه، عاد التهديد باستخدام القوة إلى الواجهة، لكن هذه المرة ضمن صيغة مركّبة، تقوم على مسارٍ موازٍ لا يقل خطورة: توظيف الداخل الإيراني كأداة ضغط مباشرة، في سابقة لم يُخفِ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تبنّيها، حين ألمح إلى "مفاجأة" تتخطّى الإطار العسكري الكلاسيكي.

في هذا السياق، اعتبرت مصادر عسكرية مطّلعة أنّ التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان والبقاع الغربي مع مطلع العام الجديد لم يأتِ كحدث منفصل، وعليه فإنّ الغارات المحدودة تحمل في طياتها سؤالاً أساسياً: هل نحن أمام وتيرة محسوبة تهدف إلى إبقاء الجبهة اللبنانية تحت السيطرة، أم أنها مجرّد تمهيد لمشهد أوسع قد يتجاوز هذه المناطق؟ ترى المصادر أنّ الإجابة لا تبدو محسومة حتى اللحظة، بل تبقى رهن تبلور الإشارات الإقليمية والدولية التي ستحدّد اتجاه المرحلة المقبلة.

بالتوازي، يسود خطاب إعلامي إسرائيلي وغربي، شارك فيه أيضاً جزء من الإعلام اللبناني، يروّج لفكرة "الضوء الأخضر" الذي منحه ترامب لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لشنّ هجوم جديد. غير أن القراءة الأعمق لهذا الخطاب تكشف محاولة لتهيئة الرأي العام أكثر مما تعكس قراراً نهائياً. فبحسب المصادر، يجري تداول سيناريو يقوم على ضرب ما يُسمّى "أذرع إيران" في المنطقة أولاً، مع وضع لبنان في مقدّمة هذا المسار، وتحديداً عبر استهداف "حزب الله" وقدراته. إلا أن المصادر نفسها تلفت إلى أن ترامب طلب من نتنياهو التريّث، بانتظار انتهاء قنوات التواصل القائمة مع الجانب اللبناني، ما يفتح باب التحليل حول طبيعة هذه الاتصالات وحدودها، وما إذا كانت تهدف إلى الاحتواء أم إلى كسب الوقت لا أكثر.

ضمن هذا المشهد، يبرز حديث عن ضربة ثلاثية محتملة تطال إيران ولبنان والضفة الغربية في فلسطين المحتلة، في محاولة لإعادة خلط الأوراق دفعة واحدة. لكنّ هذا الطرح يصطدم بتجربة قريبة لم تخرج بنتائجها كما خُطِّط لها. فحرب الأيام الاثني عشر شكّلت اختباراً قاسياً للعدو الإسرائيلي، سواء على مستوى الجبهة الداخلية أو القدرة على تحقيق أهداف استراتيجية واضحة، حيث لم ينجح خلالها مخططه لإسقاط النظام الإيراني، وفشل أيضاً في شلّ القدرات العسكرية كما كان مأمولًا، ما دفع واشنطن و"تل أبيب" إلى البحث عن أدوات بديلة أقلّ كلفة مباشرة.

ولفتت المصادر الى أن سلاح العقوبات والضغط الاقتصادي عاد إلى الواجهة، مقروناً بمحاولة خنق إيران عبر الحصار وتحريك الشارع من الداخل. وفي هذا المناخ شكّل تهديد ترامب العلني بالتدخل في الشأن الداخلي الإيراني تصعيداً بحد ذاته، استدعى ردّاً عالي السقف من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، الذي حذّر بوضوح من أن أي عبث بالداخل الإيراني لن يبقى محصوراً ضمن حدوده، بل سيزعزع أمن المنطقة بأكملها. من هُنا جاءت الرسالة الإيرانية مباشرة مفادها أنّ اللعب على خط الداخل خط أحمر، وتداعياته لن تكون قابلة للاحتواء.

في المقابل، لا تُخفي طهران، بحسب التسريبات، استعدادها للدخول في تفاوض عادل يحفظ كرامتها ومصالحها، لكنها في الوقت نفسه تضع كل الاحتمالات العسكرية على الطاولة. وفي هذا الإطار، لا يُقرأ التهديد بردّ "مفاجئ" بوصفه مجرّد شعار، بل كجزء من معادلة ردع مدروسة تهدف إلى رفع كلفة أي مغامرة عسكرية محتملة.

من هنا، يتمحور السؤال حول ما إذا كان الثنائي الأميركي – الإسرائيلي يملك ترف فتح النار في لحظة إقليمية بهذا التعقيد، أم أن كل هذا التصعيد يبقى ضمن إطار الضغوط القصوى من دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة؟ المؤكد أن المنطقة تقف على حافة اختبار جديد، وأن ما سيُحسم في الأسابيع المقبلة لن يتوقف عند حدود إيران أو لبنان، بل سيطال شكل التوازنات الإقليمية برمّتها، بين خيار الاحتواء القسري أو الانفجار المفتوح.
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
بين التهديدات والتهديدات المضادة..ما مصير وقف اطلاق النار؟
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:08:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران ترفض تهديدات ترامب للمحتجين وتصفها بالمتهورة والخطرة
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:08:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تهديدات جديدة.. ماذا قال نتنياهو عن إيران وحماس؟
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:08:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: أمننا غير مضمون وهناك تهديدات جديدة وعند انتهاء جولة القتال نستعد لأخرى
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:08:23 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

عربي-دولي

مقالات لبنان24

دونالد ترامب

الإسرائيلي

إيران على

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

العقوبات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد الحاج - Jad El Hajj

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:56 | 2026-01-03
Lebanon24
05:53 | 2026-01-03
Lebanon24
05:43 | 2026-01-03
Lebanon24
05:40 | 2026-01-03
Lebanon24
05:30 | 2026-01-03
Lebanon24
05:30 | 2026-01-03
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24