مفتي عكار يدعو للوحدة: لا لإقحام دار الفتوى في السجالات

شدّد مفتي الشيخ زيد محمد بكار زكريا على ضرورة رصّ الصفوف والوحدة تحت مظلة دار ، محذّراً من الانشغال بـ"القيل والقال" في زمن الفتن، ومؤكداً أن تبقى الأساس في بلد كلبنان تتعدد طوائفه وتشتد فيه الأزمات.



وفي بيان له، دعا إلى التعامل بروح المسؤولية في المرحلة الحساسة الراهنة، رافضاً "رفضاً تاماً" إدخال اسم دار الفتوى ومفتي الجمهورية القاضي الشيخ في أي سجالات أو تصفية حسابات، مع التشديد على احترام ما يصدر عن ، ومتسائلاً عن خلفيات "الحملة" وتوقيتها.



وختم بالتأكيد أن الوصول إلى الحقوق لا يكون إلا بجمع الكلمة ورصّ الصفوف، من دون التطاول على الكرامات والمقامات وبما يراعي اللياقات والآداب.

