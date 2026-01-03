تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
13
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
بقرادونيان يحذّر من المرحلة المقبلة
Lebanon 24
03-01-2026
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعرب النائب
هاغوب بقرادونيان
عن تخوّفه من المرحلة المقبلة، معتبراً أنها "ليست سهلة" في ما يتصل بتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية والانتقال إلى شمالي
الليطاني
، في ظل استمرار الخروقات
الإسرائيلية
وعدم التزامها بالقرارات الدولية.
وفي حديث إذاعي، دعا إلى موقف لبناني أكثر صلابة يحمّل
إسرائيل
والدول الضامنة مسؤولياتها، محذّراً من "أهداف توسعية" لتل أبيب، ومشدّداً على أن
الوحدة الوطنية
والحكمة هما الأساس لمنع انزلاق
لبنان
إلى صراعات داخلية جديدة.
ورأى أن حصرية القرار في لبنان "أهم من حصرية السلاح"، مؤكداً أن استعادة السيادة تبدأ باستعادة القرار الحر للدولة، لافتاً إلى تنسيق دقيق مع
قيادة الجيش
وخطوات غير معلنة لأسباب أمنية. وفي الشأن المالي، قال إن قانون "
الفجوة
المالية" سيمر في مجلس النواب بعد تعديلات جوهرية، مشدداً على أن استرجاع الأموال المنهوبة يجب ألا يكون على حساب المودعين.
