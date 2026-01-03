بقرادونيان يحذّر من المرحلة المقبلة

أعرب النائب عن تخوّفه من المرحلة المقبلة، معتبراً أنها "ليست سهلة" في ما يتصل بتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية والانتقال إلى شمالي ، في ظل استمرار الخروقات وعدم التزامها بالقرارات الدولية.



وفي حديث إذاعي، دعا إلى موقف لبناني أكثر صلابة يحمّل والدول الضامنة مسؤولياتها، محذّراً من "أهداف توسعية" لتل أبيب، ومشدّداً على أن والحكمة هما الأساس لمنع انزلاق إلى صراعات داخلية جديدة.



ورأى أن حصرية القرار في لبنان "أهم من حصرية السلاح"، مؤكداً أن استعادة السيادة تبدأ باستعادة القرار الحر للدولة، لافتاً إلى تنسيق دقيق مع وخطوات غير معلنة لأسباب أمنية. وفي الشأن المالي، قال إن قانون " المالية" سيمر في مجلس النواب بعد تعديلات جوهرية، مشدداً على أن استرجاع الأموال المنهوبة يجب ألا يكون على حساب المودعين.

Advertisement