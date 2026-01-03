بعد تزايد السرقات… توقيف شخصين متلبّسين على طريق المطار

صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:



في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة وتوقيف مرتكبيها، وبعد تزايد عمليات سلب الدرّاجات الآليّة والسّرقة على ، توافرت معلومات لعناصر مفرزة استقصاء في وحدة الدّرك الإقليمي عن تواجد شخصَيْن من أصحاب السّوابق بجرائم السّلب والسّرقة في محلّة جسر .



وبتاريخ 25-12-2025، تمكّنت دوريّة من المفرزة من إلقاء القبض عليهما بكمين مُحكم في المحلّة المذكورة على متن درّاجة آليّة. وتبيّن أنّهما يُدعيان:



ب. ع. (مواليد عام 2000، لبناني) مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم سرقة، وخلاصة حكم

د. م. (مواليد عام 2004، لبناني)

بتفتيشهما والدرّاجة، عُثر بحوزتهما على كيس صغير يحتوي على مادّة السّالفيا، ومبلغ مالي بالليرة اللبنانيّة والدّولار الأميركي، وقناع وقفّازات باللون الأسود.



تمّ تسليمهما مع الدرّاجة والمضبوطات إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما بناءً على إشارة المختصّ.

