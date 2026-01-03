تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

جشي: التزمنا بـ "1701" بالكامل.. والمطلوب انسحاب إسرائيل ووقف العدوان

Lebanon 24
03-01-2026 | 04:49
أكد النائب حسين جشي، خلال احتفال تأبيني في الزرارية، أن المقاومة التزمت “بالحدّ الأقصى” بتطبيق القرار 1701 وتعاونت بالكامل مع الدولة والجيش والجهات المعنية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 27 تشرين من العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا الالتزام أقرّ به رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، كما أكدته قيادة الجيش و“اليونيفيل” التي قالت إنه لا دليل على خرق المقاومة للاتفاق أو إدخال أسلحة إلى جنوب الليطاني.

وشدد جشي على أن لبنان “شعباً وجيشاً ومقاومة” قام بما عليه، فيما يبقى المطلوب من إسرائيل الانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات، معتبراً أن السيادة تبدأ بتحرير الأرض وردع أي عدوان جديد، وأن التجربة أثبتت أن الدبلوماسية وحدها لم تحمِ لبنان وأن المقاومة كانت عاملاً حاسماً في منع تحقيق “الأطماع”.

ورأى أن القرار 1701 يخص منطقة جنوب الليطاني حصراً، وما عدا ذلك شأن داخلي يُبحث ضمن تفاهم وطني واستراتيجية دفاعية، معتبراً أن الدعوات إلى حصر السلاح خارج هذا الإطار “غير واقعية” وتخدم أهدافاً خارجية في ظل “التوحش الإسرائيلي” و“الشراكة الأميركية” في العدوان. وختم بالتأكيد أن المقاومة تريد دولة قوية وعادلة وستبقى داعمة لها، رافضاً أي اقتتال أو فتنة وداعياً الدولة لتحمل مسؤولياتها الوطنية.
