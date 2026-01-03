رئيس بلدية طرابلس بحث مع وزيرة الشؤون سبل تفعيل المعلم التراثي خان العسكر

استقبل رئيس بلدية وزيرة على رأس وفد مشترك من وزارتي الثقافة والشؤون الاجتماعية، في زيارة ميدانية إلى خان العسكر ضمن مشروع ثقافي-اجتماعي مشترك.



وتهدف الزيارة إلى بحث سبل تفعيل هذا المعلم التراثي وتحويله إلى مساحة ثقافية واجتماعية تخدم المدينة وأهلها، وتعزز دور التراث في دعم التنمية المحلية.

