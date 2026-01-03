تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الأشغال تؤكّد: طرقات تنورين سالكة ولا صحة للأخبار المتداولة عن انقطاعها
Lebanon 24
03-01-2026
|
11:23
تواصل
وزارة الأشغال العامة والنقل
، عبر مراكز جرف الثلوج التابعة لها، تنفيذ إجراءات وقائية على الطرقات الجبلية التي تشهد جليدًا، من خلال نثر الملح، بما يساهم في الحفاظ على السلامة العامة وتأمين انسياب حركة السير.
وفي هذا الإطار، نفّذت الفرق المختصة أعمال نثر الملح ومعالجة الطرق في عدة مناطق منها
المديرج
،
ضهر البيدر
،
الأرز
،
تنورين
، تنورين – حدث الجبة، جبة اللقلوق، إضافة إلى فاريا، وهي طرقات مفتوحة حاليًا أمام السير، ضمن إطار الجهوزية والمتابعة الميدانية.
وتؤكد الوزارة أنّ جميع طرقات تنورين سالكة أمام حركة المرور، بما فيها طريق تنورين – اللقلوق وطريق حدث الجبة، نافيةً ما يتم تداوله عن انقطاع طريق تنورين
الفوقا
– حدث الجبة، ومشدّدةً على أنّ هذه المعلومات غير صحيحة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن الخطة الشتوية المعتمدة للوزارة، في إطار الحفاظ على السلامة العامة وتأمين انسيابية حركة السير. ودعت وزارة الأشغال العامة والنقل المواطنين إلى القيادة بحذر والتقيّد بإرشادات السلامة.
