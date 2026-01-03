تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
12
o
بيروت
9
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
4
o
النبطية
2
o
زحلة
2
o
بعلبك
0
o
بشري
6
o
بيت الدين
1
o
كفردبيان
لبنان
بيان من "مياه بيروت".. هذه تفاصيله
Lebanon 24
03-01-2026
|
05:43
photos
أفادت
مؤسسة مياه بيروت
وجبل
لبنان
، بأنها ستباشر "ابتداءً
من اليوم
بتغذية بلدات المتن الأوسط من بعض المصادر الجبلية، بعد تحسّن غزارة المياه نتيجة الأمطار الأخيرة".
وقالت في بيان: "يأتي هذا الإجراء بصورة موقتة بانتظار انحسار النسبة العالية للعكارة في مياه مصدر
جعيتا
الأساسي، والتي يُتوقّع أن تستغرق حوالي 24 ساعة. وعندها، سيعود برنامج التوزيع إلى وضعه المعتاد".
وختمت: "تتقدّم المؤسسة باعتذارها من المواطنين عن أي إزعاج قد ينتج عن هذا الإجراء، شاكرةً تفهّمهم وتعاونهم الدائم".
