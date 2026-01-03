بيان من "مياه بيروت".. هذه تفاصيله

أفادت وجبل ، بأنها ستباشر "ابتداءً بتغذية بلدات المتن الأوسط من بعض المصادر الجبلية، بعد تحسّن غزارة المياه نتيجة الأمطار الأخيرة".وقالت في بيان: "يأتي هذا الإجراء بصورة موقتة بانتظار انحسار النسبة العالية للعكارة في مياه مصدر الأساسي، والتي يُتوقّع أن تستغرق حوالي 24 ساعة. وعندها، سيعود برنامج التوزيع إلى وضعه المعتاد".وختمت: "تتقدّم المؤسسة باعتذارها من المواطنين عن أي إزعاج قد ينتج عن هذا الإجراء، شاكرةً تفهّمهم وتعاونهم الدائم".