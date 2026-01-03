تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

"القومي" يشجب العدوان الأميركي على فنزويلا

Lebanon 24
03-01-2026 | 06:14
شجب الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بيان، "العدوان الأميركي الوقح والممنهج على الجمهورية البوليفارية الفنزويلية، والذي يتخذ أشكالاً متعددة من الحصار الاقتصادي، والضغوط السياسية والعسكرية، والتدخل السافر في شؤونها الداخلية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتجاوز فاضح لكل القواعد التي تنظّم العلاقات بين الدول".

ورأى أن "ما تتعرض له فنزويلا اليوم لا ينفصل عمّا تتعرض له شعوب وأمم رافضة للهيمنة الأميركية في منطقتنا وفي العالم، من فلسطين إلى لبنان وسوريا والعراق واليمن وايران، حيث تتكرر الأدوات ذاتها من حصار وعقوبات وتهديد وعدوان مباشر، في محاولة لكسر إرادة الشعوب وإخضاعها لمشاريع خارجية معادية لمصالحها الوطنية والقومية". ودعا إلى "أوسع جبهة سياسية وشعبية دولية لمواجهة سياسات الغطرسة الأميركية، ورفض نظام العقوبات الجائر، والدفاع عن حق الأمم في السيادة والاستقلال والحرية".
 
