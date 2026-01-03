"القومي" يشجب العدوان الأميركي على فنزويلا

شجب ، في بيان، "العدوان الأميركي الوقح والممنهج على الجمهورية البوليفارية الفنزويلية، والذي يتخذ أشكالاً متعددة من الحصار الاقتصادي، والضغوط السياسية والعسكرية، والتدخل السافر في شؤونها الداخلية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق ، وتجاوز فاضح لكل القواعد التي تنظّم العلاقات بين الدول".ورأى أن "ما تتعرض له فنزويلا اليوم لا ينفصل عمّا تتعرض له شعوب وأمم رافضة للهيمنة الأميركية في منطقتنا وفي العالم، من إلى وسوريا والعراق واليمن وايران، حيث تتكرر الأدوات ذاتها من حصار وعقوبات وتهديد وعدوان مباشر، في محاولة لكسر إرادة الشعوب وإخضاعها لمشاريع خارجية معادية لمصالحها الوطنية والقومية". ودعا إلى "أوسع جبهة سياسية وشعبية دولية لمواجهة سياسات الغطرسة الأميركية، ورفض نظام الجائر، والدفاع عن حق الأمم في السيادة والاستقلال والحرية".