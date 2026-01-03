الجيش يداهم جبل محسن ويوقف 4 أشخاص من النظام السوري السابق

نفّذت وحدات من الجيش مداهمات لملاجئ السوريين في منطقة -طرابلس، على خلفية معلومات تداولتها بعض المواقع الإخبارية عن وجود أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى النظام السوري السابق، بحسب ما أفادت مندوبة " ".أسفرت المداهمات عن توقيف أربعة أشخاص، جرى اقتيادهم للتحقيق، وذلك ضمن إطار المتابعة الأمنية المستمرة في المنطقة.