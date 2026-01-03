تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الحجيري: خطف مادورو جريمة إرهابية وانتهاك صارخ للقانون الدولي
03-01-2026
07:36
|
07:36
photos
دان رئيس "حركة النصر عمل" النائب
ملحم الحجيري
في بيان، "العدوان الإجرامي الأميركي الغادر على
فنزويلا
وخطف الرئيس
مادورو
وزوجته، وهو عمل إرهابي
بلطجي
اعتادت ولايات الشر الأميركية القيام به في سعيها للهيمنة ولنهب الثروات الوطنية للشعوب".
واعتبر ان "جريمة فنزويلا رفضها الخنوع والخضوع للإمبريالية الأميركية، وقالت لا بوجه إمبراطورية الإجرام والهيمنة الأميركية، فقامت هذه الهمجية بقيادة المجرم
ترامب
بشن حربها القذرة عليها وخطفت رئيسها المنتخب شرعيا، وهو انتهاك صريح للقانون الدولي ولميثاق
الأمم المتحدة
الذي يرفض التعدي على دولة ذات سيادة، واعتداء صارخ على شعب حر اختار الكرامة الوطنية والحرية والسيادة".
وأضاف: "إننا إذ نقف وكل أحرار
لبنان
والأمة العربية والعالم إلى جانب فنزويلا قيادة وشعبا، ندعو إلى أوسع تحركات بوجه البلطجة الأميركية ومواجهة العدوان الامبريالي ومقاومة الفاشية الأميركية من أجل العيش بحرية وكرامة، ولتسقط
أمريكا
بوحوشها وسفاحيها".
الأمم المتحدة
ملحم الحجيري
لبنان وا
فنزويلا
أمريكا
مادورو
لبنان
ترامب
