الحجيري: خطف مادورو جريمة إرهابية وانتهاك صارخ للقانون الدولي

دان رئيس "حركة النصر عمل" النائب في بيان، "العدوان الإجرامي الأميركي الغادر على وخطف الرئيس وزوجته، وهو عمل إرهابي اعتادت ولايات الشر الأميركية القيام به في سعيها للهيمنة ولنهب الثروات الوطنية للشعوب".



واعتبر ان "جريمة فنزويلا رفضها الخنوع والخضوع للإمبريالية الأميركية، وقالت لا بوجه إمبراطورية الإجرام والهيمنة الأميركية، فقامت هذه الهمجية بقيادة المجرم بشن حربها القذرة عليها وخطفت رئيسها المنتخب شرعيا، وهو انتهاك صريح للقانون الدولي ولميثاق الذي يرفض التعدي على دولة ذات سيادة، واعتداء صارخ على شعب حر اختار الكرامة الوطنية والحرية والسيادة".



وأضاف: "إننا إذ نقف وكل أحرار والأمة العربية والعالم إلى جانب فنزويلا قيادة وشعبا، ندعو إلى أوسع تحركات بوجه البلطجة الأميركية ومواجهة العدوان الامبريالي ومقاومة الفاشية الأميركية من أجل العيش بحرية وكرامة، ولتسقط بوحوشها وسفاحيها".

Advertisement