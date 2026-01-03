الحاج: دول المحور أدّت دائما إلى تعاسة شعوبها

أكد النائب أننا "في زمن تحوّلات كبرى تجلّت في وفي تظاهرات "، معتبرا أن "دول المحور أدّت دائما إلى تعاسة شعوبها"، مشددا على ضرورة تقوية مفهوم الدولة في والبحث عن المصلحة الوطنية.





وأوضح الحاج للـ " "، أنه "لم يحصل أي تبليغ رسمي من قبل القوّات حول إعادة ترشيحي للنيابة"، مؤكدا أنه "جزء لا يتجزأ من هذا التنظيمط، وداعيا إلى التصالح مع العمل السياسي وعدم شيطنة الأحزاب.

Advertisement