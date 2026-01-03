في بلدة لبنانية.. إشكال بين سوريين خلال مناسبة اجتماعية

وقع إشكال بين عدد من السوريين خلال مناسبة اجتماعية أمام صالة القدور في – ، تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء، من دون تسجيل أي إصابات، حسب مندوبة " ".

وقد ساد التوتر في المكان قبل أن يعم الهدوء لاحقًا.