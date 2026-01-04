دوي انفجارين في حولا… هذا ما فعلته محلقة إسرائيلية

سُمع دوي انفجارين في "حي المعاقب" في بلدة حولا، ورجحت المعلومات أن محلقة إسرائيلية من نوع كواد كوبتر أُلقيت منها عبوات متفجرة، بحسب ما أفادت مندوبة " ".

Advertisement