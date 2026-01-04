تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لبنان في مرمى ارتدادات الضربة الأميركية لفنزويلا

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
04-01-2026 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1463552-639031117767890076.jpg
Doc-P-1463552-639031117767890076.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قد يخيَّل للبعض أن ما يجري في فنزويلا، وتاليًا في إيران وفي حضرموت، وما يُهيّأ للداخل السوري، شأن بعيد لا يعني اللبنانيين لا من قريب ولا من بعيد. ويخطئ من يظن أن الضربات الأميركية ضد نظام نيكولاس مادورو لا تتعدّى حدود أميركا اللاتينية. فالتجارب التاريخية فيها الكثير من المعطيات، التي تجعل المرء يعتقد أن الجغرافيا في زمن المحاور لم تعد تحمي أحدًا، وأن الدول الصغيرة والهشّة، وقد يكون لبنان في طليعتها، غالبًا ما تدفع أثمان صراعات لا قرار لها فيها.
الضربات الأميركية ضد فنزويلا ليست تفصيلًا عابرًا، بل حلقة في سلسلة استهداف منظومة كاملة من التحالفات التي نسجتها إيران على امتداد القارات. ومادورو لم يكن يومًا مجرّد رئيس دولة معزولة، بل شكّل، بنظامه وشبكاته، نقطة تقاطع سياسية ومالية وأمنية مع قوى إقليمية، من بينها "حزب الله" كأحد أذرع النظام الايراني، وفق ما تؤكده تقارير دولية متراكمة.
من هنا، يصبح السؤال مشروعًا بالنسبة إلى اللبنانيين، الذين يتملكهم الخوف من أي انعكاس لأي حدث في العالم على وضعيتهم الداخلية، خصوصًا أن لبنان يعيش على فوهة بركان لا يعرف أحد، وحتى المنجمون، متى ينفجر وتتطاير حممه في كل اتجاه: ماذا بعد فنزويلا، وأين يقف لبنان من كل ذلك؟
ثمة احتمالات لأكثر من سيناريو، وفق قراءات أولية لأكثر من محلل جيواستراتيجي. وأول هذه السيناريوهات سيناريو "الاحتواء"، أي تضييق الخناق بلا انفجار. وفي هذا السيناريو، تبدو واشنطن كمن يفضّل تقليم الأظافر بدلًا من كسر العظم، بحيث تكون الضربات مدروسة، ترافقها عقوبات اقتصادية واسعة النطاق، وتفكيك شبكات تمويل وتهريب، وعزل سياسي تدريجي. فهذا المسار، في رأي الخبراء، لا يحتاج إلى حرب شاملة كي يحقق أهدافه.
أمّا بالنسبة إلى لبنان، فالخطر في هذا المجال قد لا يكون أمنيًا مباشرًا، بل مالي وسيادي، أي بمعنى ممارسة المزيد من التدقيق الدولي، والمزيد من الضغط على القطاع المصرفي، والمزيد من الشبهات التي تُلصق بدولة عاجزة عن إقناع العالم بأنها تملك قرارها. ففي هذا السيناريو، من المتوقع أني يدفع لبنان ثمن علاقات لم يخترها شعبه، بل فُرضت عليه بقوة الأمر الواقع.
وثمة سيناريو آخر يمكن اللجوء إليه، وهو سيناريو المواجهة بالوكالة، أي بمعنى  استخدام الساحات، ومن بينها الساحة اللبنانية، للردّ على الضربات الأميركية لفنزويلا، وهو من بين أخطر السيناريوهات المحتملة، خصوصًا إذا اعتبرت طهران وحلفاؤها أن استهداف فنزويلا يستوجب الردّ في ساحات أخرى. لا حروب كبرى، بل توتير محسوب، ورسائل بالنار عند اللزوم.
وهنا، لا يمكن للبنانيين أن يطمئنوا كثيرًا، إذ يبقى الجنوب ورقة جاهزة، في الوقت الذي يبدو الداخل اللبناني الغارق بأزماته المتراكمة أكثر هشاشة من أي وقت مضى، فيما تبدو الدولة غائبة أو مغيّبة. فأي تصعيد، ولو محدود، كفيل بتجميد ما تبقّى من أمل اقتصادي أو سياسي، وإعادة حصر لبنان بدور لا يريده، بل يرفضه، وهو تحويله إلى صندوق بريد إقليمي.
أمّا السيناريو الأكثر رجاحة، وفق بعض القراءات السياسية، فهو سيناريو ما يُسمّى بـ "الصفقة"، أي حين تصبح الضربات أوراق تفاوض. فهذا السيناريو هو الأقل ضجيجًا، ويقوم على تحويل الضربات إلى شماعة تفاوضية، وفق منطق الصفقات أو التسويات المتفرقة، ووفق تصّور واضح المعالم، ويعتمد اسلوبًا تقليديًا، أي بمعنى التخطيط لصفقة من هنا، وتسوية من هناك، والسعي إلى تخفيف بعض العقوبات مقابل بعض التنازلات. وفي هذا المشهد، قد يتراجع منسوب التوتر، لكن الثمن سيكون حتمًا سياسيًا.
وفي هذه الحال، لا يُستبعد أن يُطلب من لبنان الكثير: إصلاحات حقيقية، قرارات سيادية، وربما أثمان باهظة طال تأجيلها. ولكن يبقى سؤال جوهري يدور في أذهان المراقبين: هل يملك لبنان الجرأة على اتخاذ قراراته بنفسه، أم ينتظر دائمًا أن تُفرض عليه من الخارج؟
فما يجري في فنزويلا لا يستهدف لبنان مباشرة، لكنه يذكّر الجميع بحقيقة مرّة ومؤلمة، وهي أنه حين تغيب الدولة أو تغيّب نفسها، يصبح البلد ملحقًا بمحاور الآخرين. وقد لا يكمن الخطر الحقيقي في الصواريخ المعدّ اطلاقها في أي لحظة من لحظات غفلات الزمن، بل في استمرار سياسة الإنكار، وكأن لبنان جزيرة معزولة عن العالم.
ففي زمن إعادة رسم النفوذ الدولي بالقوة، لا ضير بأن يلجأ لبنان إلى سياسة الحياد الايجابي، مترافقًا مع تثبيت القدرة على استعادة دوره الحواري. أمّا إذا لم يفعل وبقي قابعًا على قارعات الطرق، فإنه حتمًا سيكون مسرحًا لارتدادات ما يحصل خارج حدوده، من كراكاس وحضرموت وطهران إلى الجنوب.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية تعلن عن "فجر جديد لفنزويلا"
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:50:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"واشنطن بوست" عن مصادر مطلعة: مناقشات رفيعة المستوى تجري بشأن ما إذا كان سيتم توجيه ضربة أميركية لفنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:50:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تصريحات ترامب… إيران تضع القواعد الأميركية في مرمى الرد
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:50:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الإيرانية: ندين إجراء الرئيس الأميركي بإعلان إغلاق المجال الجوي لفنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:50:43 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

على استعادة

إيران على

اللبنانية

حزب الله

العقوبات

واشنطن

طهران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:43 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:04 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:46 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:21 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:57 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:43 | 2026-01-04
Lebanon24
08:10 | 2026-01-04
Lebanon24
08:04 | 2026-01-04
Lebanon24
07:46 | 2026-01-04
Lebanon24
07:21 | 2026-01-04
Lebanon24
07:13 | 2026-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24