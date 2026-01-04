تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الخرق ممنوع في هذه الدائرة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-01-2026 | 01:45
تشير معلومات سياسية متقاطعة إلى أنّ "الثنائي الشيعي" بدأ فعليًا بإعادة ترتيب المشهد الانتخابي في "دائرة الجنوب الثالثة"، بهدف منع تكرار الخرق الذي حصل في الانتخابات الأخيرة، حيث أُنتزع المقعدان الدرزي والأرثوذكسي من لائحة "الثنائي" نتيجة تشتّت الأصوات وتدنّي نسبة الاقتراع في بعض القرى والبلدات.

وبحسب المتابعين، فإن النقاش يدور اليوم حول سبل تحصين اللائحة بشكل أوسع، إذ يبدو أنّ الخيار الأكثر واقعية يتمثّل برفع نسبة المشاركة الشعبية في يوم الاقتراع، بالتوازي مع السعي إلى عقد تحالفات واضحة مع قوى وازنة على الأرض، وفي مقدّمها الحزب التقدمي الاشتراكي.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
