منسق حزبي يقترح: في أنا وإبن عمي

لفت مصدر سياسي الى أن منسقًا حزبيًا في طلبت منه القيادة اقتراح عدد من الأسماء لترشيح أحدهم عن المقعد في المدينة، كما درجت العادة.



وبعد رفع اللائحة، تبيّن أنه أدرج اسمه واسم ابن عمه على رأس لائحة الأسماء المقترحة،مما ادهش للحزب الذي اسف لهذه الطريقة بالعمل الحزبي لناحية استغلال الموقع.

Advertisement