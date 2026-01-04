تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المفتي طالب: العالم دخل مرحلة "الاستباحة الكاملة"

Lebanon 24
04-01-2026 | 01:54
A-
A+
Doc-P-1463568-639031136784844797.jpg
Doc-P-1463568-639031136784844797.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب أن العالم يشهد مرحلة غير مسبوقة من انهيار القيم والأخلاق، مع تصاعد انتهاك القوانين الدولية وحقوق الشعوب المظلومة والمغتصبة أراضيها، محذّراً من أن السنة الجديدة قد تتحول إلى مساحة مفتوحة لانتهاك حقوق الدول الضعيفة تحت منطق القوة والسلاح.

وأشار إلى أن ما تقوم به الإدارة الأميركية في فنزويلا، إلى جانب الاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة، يؤكد دخول العالم مرحلة "الاستباحة الكاملة"، حيث تسعى قوى كبرى إلى فرض وقائع جديدة وتغيير موازين ومعايير دولية لمصلحتها.

ودعا طالب اللبنانيين إلى استخلاص العبر مما يجري عالمياً، والعمل على الخروج من دائرة الضغوط عبر حوار وطني صادق وشامل، مؤكداً أن لبنان لا يمكن أن ينهض إلا بتوافق جميع مكوّناته ومن دون إقصاء.

وشدد على ضرورة أن تبادر الدولة، بكل مؤسساتها، إلى رعاية هذا الحوار وتسريعه، ليشكّل أساساً لقرارات استراتيجية تحمي البلاد، لا سيما في ظل مخاطر عدوان إسرائيلي محتمل مدعوم أميركياً، محذّراً من أن استمرار الخلافات والسجالات الداخلية يضعف الموقف الوطني في مرحلة دقيقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رسائل "القومي العربي" في بيروت: دعم لغزّة ورفض لـ"الاستباحة"
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:51:55 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي طالب: لا نفاوض تحت النار… ووحدة اللبنانيين سلاح المرحلة
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:51:55 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي طالب: لبنان على لائحة الانتظار بانتظار نضوج التسويات
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:51:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بري بحث في الأوضاع مع اندريه رحال واستقبل المفتي طالب
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:51:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة الأميركية

السنة الجديدة

الإسرائيلية

الشيخ أحمد

الإسرائيلي

حوار وطني

إسرائيل

الجعفري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:43 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:04 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:46 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:21 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:57 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:43 | 2026-01-04
Lebanon24
08:10 | 2026-01-04
Lebanon24
08:04 | 2026-01-04
Lebanon24
07:46 | 2026-01-04
Lebanon24
07:21 | 2026-01-04
Lebanon24
07:13 | 2026-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24