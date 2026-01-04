مسعد: الاستحقاق النيابي اختبار الوعي ومقبرة إعادة تدوير الفساد

قال النائب إن المعركة السياسية اليوم هي "معركة كرامة وطن دمّره الفساد وأوصلته منظومات الفشل إلى حافة الانهيار"، مؤكداً أنها ليست ضد أشخاص بل ضد نهج استباح الدولة ومؤسساتها.



وشدّد على أن "لا أحد فوق المحاسبة، ولا حصانات في "، داعياً إلى قضاء مستقل غير مُسيَّس ولا انتقائي، لأن "إما دولة قانون وعدالة شاملة، وإما سقوط كامل".



وانتقد مسعد محاولات عودة رموز الفساد مع اقتراب الاستحقاق النيابي، محمّلاً الشعب مسؤولية المواجهة عبر الوعي والمحاسبة ، ومؤكداً: "لا عودة للفشل ولا تسويات على حساب كرامة اللبنانيين… معركتنا مستمرة لأنها معركة وطن".

