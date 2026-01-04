تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
Advertisement

لبنان

مسعد: الاستحقاق النيابي اختبار الوعي ومقبرة إعادة تدوير الفساد

Lebanon 24
04-01-2026 | 03:27
Doc-P-1463590-639031192274558830.jpg
Doc-P-1463590-639031192274558830.jpg photos 0
قال النائب شربل مسعد إن المعركة السياسية اليوم هي "معركة كرامة وطن دمّره الفساد وأوصلته منظومات الفشل إلى حافة الانهيار"، مؤكداً أنها ليست ضد أشخاص بل ضد نهج استباح الدولة ومؤسساتها.

وشدّد على أن "لا أحد فوق المحاسبة، ولا حصانات في العهد الجديد"، داعياً إلى قضاء مستقل غير مُسيَّس ولا انتقائي، لأن "إما دولة قانون وعدالة شاملة، وإما سقوط كامل".

وانتقد مسعد محاولات عودة رموز الفساد مع اقتراب الاستحقاق النيابي، محمّلاً الشعب مسؤولية المواجهة عبر الوعي والمحاسبة الديمقراطية، ومؤكداً: "لا عودة للفشل ولا تسويات على حساب كرامة اللبنانيين… معركتنا مستمرة لأنها معركة وطن".
العهد الجديد

الديمقراطية

الديمقراطي

شربل مسعد

العهد ال

ديمقراطي

العهد

