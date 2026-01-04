تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
-1
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
دريان يطلق مجلس أمناء صندوق الزكاة ويحدّد مهامه الشرعية والاجتماعية
Lebanon 24
04-01-2026
|
03:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر
عبد اللطيف
دريان
، مفتي
الجمهورية اللبنانية
، قرارًا قضى بتشكيل صندوق الزكاة في
لبنان
، برئاسة القنصل محمد إبراهيم الجوزو، وعضوية مجلس أمناء يضم ممثلين عن الشؤون
الدينية
والقانونية والمالية والصحية والاجتماعية.
وتضمّن القرار تسمية: سامر صفوح الصفح نائبًا للرئيس، الشيخ زهير شفيق كبي أمينًا للسر، القاضي الشيخ وسيم يوسف الفلاح أمينًا للشؤون الدينية، المحامي منير خالد فتح الله أمينًا للشؤون القانونية، عاصم عماد الدين النوام أمينًا للمال، يسرى منير صيداني أمينة للمحاسبة، والدكتور جهاد محمد مكوك أمينًا للشؤون الصحية، إضافة إلى عدد من الأعضاء.
ويُعنى مجلس الأمناء بتطبيق أحكام فريضة الزكاة، واستقبال زكاة الأموال وصرفها في مصارفها الشرعية، والعمل على نشر الوعي بأهميتها الدينية والاجتماعية والاقتصادية، بما يحقق مقاصدها في إغناء المحتاجين وفق أحكام الشريعة الإسلامية ونصوص القرآن
الكريم
والسنة النبوية وآثار الصحابة والتابعين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"نقابة الصحافة" تحدد شروط تسجيل المطبوعات الإلكترونية لضمان الشرعية والمسؤولية
Lebanon 24
"نقابة الصحافة" تحدد شروط تسجيل المطبوعات الإلكترونية لضمان الشرعية والمسؤولية
04/01/2026 15:52:09
04/01/2026 15:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس القيادة اليمني: نثمن الاستجابة العاجلة لطلبنا من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية
Lebanon 24
رئيس مجلس القيادة اليمني: نثمن الاستجابة العاجلة لطلبنا من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية
04/01/2026 15:52:09
04/01/2026 15:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الشؤون الاجتماعية تحدد موعد انتخاب ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة
Lebanon 24
وزارة الشؤون الاجتماعية تحدد موعد انتخاب ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة
04/01/2026 15:52:09
04/01/2026 15:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عز الدين تمثل مجلس النواب في القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في قطر
Lebanon 24
عز الدين تمثل مجلس النواب في القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في قطر
04/01/2026 15:52:09
04/01/2026 15:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمهورية اللبنانية
عبد اللطيف
مجلس الأمن
اللبنانية
الجمهوري
الدينية
الإسلام
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
لقاء في استراحة صور احتفاءً بمياومي مركز الضمان بمناسبة تثبيتهم في الملاك
Lebanon 24
لقاء في استراحة صور احتفاءً بمياومي مركز الضمان بمناسبة تثبيتهم في الملاك
08:43 | 2026-01-04
04/01/2026 08:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
08:10 | 2026-01-04
04/01/2026 08:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
البعريني: لدعم حركة الاتصالات التي تقودها الدولة اللبنانية بهدف لجم التصعيد
Lebanon 24
البعريني: لدعم حركة الاتصالات التي تقودها الدولة اللبنانية بهدف لجم التصعيد
08:04 | 2026-01-04
04/01/2026 08:04:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حراك المعلمين المتعاقدين: سنُواصل النضال حتى استعادة كامل الحقوق
Lebanon 24
حراك المعلمين المتعاقدين: سنُواصل النضال حتى استعادة كامل الحقوق
07:46 | 2026-01-04
04/01/2026 07:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تدابير أمنية استثنائية في عدد من المناطق.. وسلسلة توقيفات للجيش
Lebanon 24
تدابير أمنية استثنائية في عدد من المناطق.. وسلسلة توقيفات للجيش
07:21 | 2026-01-04
04/01/2026 07:21:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إقبال على أونصات وسبائك الذهب في السوق اللبناني..ماذا عن الأسعار في 2026؟
Lebanon 24
إقبال على أونصات وسبائك الذهب في السوق اللبناني..ماذا عن الأسعار في 2026؟
10:00 | 2026-01-03
03/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قصف بيروت.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن قصف بيروت.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
12:30 | 2026-01-03
03/01/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اعتقاله في عملية أميركية.. إليكم أسرار ثروة مادورو بين النفط والفساد
Lebanon 24
بعد اعتقاله في عملية أميركية.. إليكم أسرار ثروة مادورو بين النفط والفساد
09:16 | 2026-01-03
03/01/2026 09:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
انزلق من رأس الجبل نحو منحدر وعر مليء بالصخور.. وفاة الشاب فؤاد مخول بحادثة مؤسفة (فيديو)
Lebanon 24
انزلق من رأس الجبل نحو منحدر وعر مليء بالصخور.. وفاة الشاب فؤاد مخول بحادثة مؤسفة (فيديو)
11:57 | 2026-01-03
03/01/2026 11:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
Lebanon 24
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
05:00 | 2026-01-04
04/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:43 | 2026-01-04
لقاء في استراحة صور احتفاءً بمياومي مركز الضمان بمناسبة تثبيتهم في الملاك
08:10 | 2026-01-04
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
08:04 | 2026-01-04
البعريني: لدعم حركة الاتصالات التي تقودها الدولة اللبنانية بهدف لجم التصعيد
07:46 | 2026-01-04
حراك المعلمين المتعاقدين: سنُواصل النضال حتى استعادة كامل الحقوق
07:21 | 2026-01-04
تدابير أمنية استثنائية في عدد من المناطق.. وسلسلة توقيفات للجيش
07:13 | 2026-01-04
اعتباراً من مساء اليوم ولغاية أسبوع.. إليكم ما ستشهده محلّة سليم سلام
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
04/01/2026 15:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
04/01/2026 15:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
04/01/2026 15:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24