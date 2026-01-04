دريان يطلق مجلس أمناء صندوق الزكاة ويحدّد مهامه الشرعية والاجتماعية

أصدر ، مفتي ، قرارًا قضى بتشكيل صندوق الزكاة في ، برئاسة القنصل محمد إبراهيم الجوزو، وعضوية مجلس أمناء يضم ممثلين عن الشؤون والقانونية والمالية والصحية والاجتماعية.



وتضمّن القرار تسمية: سامر صفوح الصفح نائبًا للرئيس، الشيخ زهير شفيق كبي أمينًا للسر، القاضي الشيخ وسيم يوسف الفلاح أمينًا للشؤون الدينية، المحامي منير خالد فتح الله أمينًا للشؤون القانونية، عاصم عماد الدين النوام أمينًا للمال، يسرى منير صيداني أمينة للمحاسبة، والدكتور جهاد محمد مكوك أمينًا للشؤون الصحية، إضافة إلى عدد من الأعضاء.



ويُعنى مجلس الأمناء بتطبيق أحكام فريضة الزكاة، واستقبال زكاة الأموال وصرفها في مصارفها الشرعية، والعمل على نشر الوعي بأهميتها الدينية والاجتماعية والاقتصادية، بما يحقق مقاصدها في إغناء المحتاجين وفق أحكام الشريعة الإسلامية ونصوص القرآن والسنة النبوية وآثار الصحابة والتابعين.

