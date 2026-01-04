قوى الأمن تعمم أوصاف رجل توفي بحادث صدم على أوتوستراد الزلقا

صدر عن بيان أفاد بتعرّض رجل لحادث صدم على أوتوستراد الزلقا بتاريخ 31 كانون الأوّل 2025، ما أدّى إلى وفاته.



وأوضحت المديرية أنّ المتوفّى في العقد السابع من العمر تقريباً، أبيض البشرة، نحيل البنية، يبلغ طوله نحو 160 سنتم، شعره أبيض وخفيف، وله لحية وشارب خفيفان. وكان يرتدي ثياب نوم سوداء ومعطفاً باللون نفسه.



وأشارت إلى أنّ الجثّة وُضعت في برّاد . وبناءً على إشارة المختص، دعت قوى الأمن الداخلي ذوي المتوفّى أو أي شخص لديه معلومات عنه إلى الاتصال بمفرزة سير الجديدة في وحدة على الرقم 01-242057، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لاستلام الجثّة.

