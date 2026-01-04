منيمنة: الانتخابات النيابية مهددة والغموض في القانون يخدم قوى الأمر الواقع

رأى النائب أن حصر السلاح استحقاق غير قابل للنقاش، محذّرًا من أن مواقف تمنح ذرائع لتوسيع اعتداءاتها على ، وداعيًا الحكومة إلى فرض احترام قرار الدولة ومنع أي تحرّك عسكري خارج إطارها.



واعتبر أن الانتخابات النيابية مهددة بسبب الغموض في ، مشيرًا إلى أن بعض القوى تنظر إلى الاحتكام للمؤسسات كتهديد لمصالحها.



أمنيًا، حذّر من محاولات فلول نظام استعادة نشاطها، داعيًا إلى مقاربة واضحة للعلاقة مع ، ومثمنًا دور .



وفي الشأن الدولي، رأى أن العملية الأميركية في تعكس تفكك النظام العالمي، محذرًا من استغلال القوى الكبرى لهذه السابقة، معتبرًا أن ذريعة المخدرات تخفي أهدافًا مرتبطة بالنفط ، ومشدّدًا على ضرورة أخذ تهديدات وإيران بجدية.





Advertisement