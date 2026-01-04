بكمين محكم… قوى الأمن تُحبط عملية ترويج مخدرات في نهر الموت

صدر عن – العامة، بيان أفاد بأن وحدة أوقفت مروّج مخدرات في منطقة ، بعد توافر معلومات عن نشاطه على متن سيارة.



وبتاريخ 26 كانون الأول 2025، نفّذت قوة من المجموعة الخاصة كمينًا محكمًا أسفر عن توقيف المدعو ع. أ. (مواليد 1985، لبناني) بالجرم المشهود أثناء ترويجه المخدرات.



وضُبط في حوزته نحو 82 ظرفًا من مادة الكوكايين، و7 أكياس تحتوي على حبوب مخدّرة وحشيشة كيف، جميعها معدّة للترويج، إضافة إلى مبالغ مالية.



وقد أُودِع الموقوف والمضبوطات المرجع القضائي المختص، والتحقيق مستمر بإشراف .





