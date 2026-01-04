سليمان: آن الأوان لتبنّي إعلان بعبدا والانتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح

قال الرئيس إنّ انتهاء المرحلة الأولى من خطة الجيش لحصر السلاح، والدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، يفرضان إعادة طرح مبادرة تحييد عن الصراعات وفق ما نصّ عليه إعلان .



واعتبر أنّ هذا الطرح لا يشكّل تنازلًا، إذ إن وحلفاءه كانوا قد وافقوا سابقًا على الإعلان، قبل التفرد بقرار خوض ما وصفه بـ"حرب الإسناد الخاطئة".



ودعا سليمان إلى تبنّي إعلان بعبدا رسميًا في جلسته المقبلة، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الجيش لحصر السلاح بيد القوى الشرعية، لافتًا إلى أنّ جميع مكونات الحكومة ورئيسها سبق أن أقرّوا هذا الإعلان.



كما شدّد على أنّ البحث في الاستراتيجية الدفاعية المنصوص عليها في البند 17 من إعلان بعبدا "تجاوزه الزمن"، خصوصًا بعد الحرب التي خاضها الحزب بقرار منفرد، معتبرًا أنّ هذه الاستراتيجية تُرجمت عمليًا بخطة الجيش التي أقرّها مجلس الوزراء، ومحذّرًا من أنّ اللبنانيين لم يعودوا يحتملون المماطلة في هذا الملف المصيري.

Advertisement