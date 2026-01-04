تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
سليمان: آن الأوان لتبنّي إعلان بعبدا والانتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح

Lebanon 24
04-01-2026 | 04:19
قال الرئيس العماد ميشال سليمان إنّ انتهاء المرحلة الأولى من خطة الجيش لحصر السلاح، والدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، يفرضان إعادة طرح مبادرة تحييد لبنان عن الصراعات وفق ما نصّ عليه إعلان بعبدا.

واعتبر أنّ هذا الطرح لا يشكّل تنازلًا، إذ إن حزب الله وحلفاءه كانوا قد وافقوا سابقًا على الإعلان، قبل التفرد بقرار خوض ما وصفه بـ"حرب الإسناد الخاطئة".

ودعا سليمان مجلس الوزراء إلى تبنّي إعلان بعبدا رسميًا في جلسته المقبلة، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الجيش لحصر السلاح بيد القوى الشرعية، لافتًا إلى أنّ جميع مكونات الحكومة ورئيسها سبق أن أقرّوا هذا الإعلان.

كما شدّد على أنّ البحث في الاستراتيجية الدفاعية المنصوص عليها في البند 17 من إعلان بعبدا "تجاوزه الزمن"، خصوصًا بعد الحرب التي خاضها الحزب بقرار منفرد، معتبرًا أنّ هذه الاستراتيجية تُرجمت عمليًا بخطة الجيش التي أقرّها مجلس الوزراء، ومحذّرًا من أنّ اللبنانيين لم يعودوا يحتملون المماطلة في هذا الملف المصيري.
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نواف سلام بعد لقائه سيمون كرم: المرحلة الأولى من حصر السلاح على بعد أيام من الانتهاء والدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية شمال نهر الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بول مرقص: هدفنا أن ينتهي الجيش من حصر السلاح في نهاية العام للانتقال للمرحلة التالية (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: الاعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في الجلسة الحكومية المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: إسرائيل ترفض الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد ميشال سليمان

مجلس الوزراء

العماد ميشال

ميشال سليم

وزراء إلى

عماد ميش

حزب الله

