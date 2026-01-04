قاصرٌ فُقِدَ يوم أمس قرب "بيروت مول"... هل من يعرف عنه شيئاً؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:

تُعمِّم المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختصّ، صورة المفقود القاصر:



بن خضر خليل (مواليد عام 2010، لبناني)

الذي فقد بتاريخ 3-1-2026، في محلّة الشيّاح- قرب مول في أثناء وجوده مع والدته وهي تتسوّق، علمًا أنّه من ذوي الاحتياجات الخاصّة (أبكم)، ويعاني من مرض التوحّد وعدم الإدراك.



لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 543256 – 01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.