اعتباراً من مساء اليوم ولغاية أسبوع.. إليكم ما ستشهده محلّة سليم سلام

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:



ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال مدّ “قساطل مياه” في محلّة – الطريق الممتدّ من مطاحن صعودًا باتّجاه ضهر النفق من .



ستؤدّي الأعمال إلى قطع السير وتحويله اعتبارًا من الساعة 20.00 ولغاية الساعة 7.00 من التالي بين تاريخ 4-1-2026 و11-1-2026 على الشكل التالي:



قطع الطريق على تقاطع مطاحن لبنان وتحويل السير يمينًا باتّجاه برج .

قطع السير القادم من المدينة الرياضية باتّجاه الكولا سليم سلام، بموازاة مطاحن لبنان صعودًا، وتحويل السير باتّجاه داخل النفق.



يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.

