تدابير أمنية استثنائية في عدد من المناطق.. وسلسلة توقيفات للجيش

في سياق الملاحقة المستمرة للمطلوبين والمخلين بالأمن، نفّذت بتاريخ ٣ /١ /٢٠٢٦ وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من تدابير أمنية استثنائية في عدد من المناطق ، شملت عمليات دهم وتسيير دوريات وإقامة حواجز، وأسفرت عن توقيف ٩ مواطنين و٣٥ سوريًّا في أقضية: ، ، ، ، ، لارتكابهم جرائم مختلفة: إطلاق النار، حيازة أسلحة، تعاطي المخدرات، تهريب أشخاص، والتجول بصورة غير قانونية.

نتيجة هذه التدابير، ضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات والأعتدة العسكرية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.