لبنان
تدابير أمنية استثنائية في عدد من المناطق.. وسلسلة توقيفات للجيش
Lebanon 24
04-01-2026
|
07:21
صدر عن
قيادة الجيش
–
مديرية التوجيه
البيان الآتي:
في سياق الملاحقة المستمرة للمطلوبين والمخلين بالأمن، نفّذت بتاريخ ٣ /١ /٢٠٢٦ وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من
مديرية المخابرات
تدابير أمنية استثنائية في عدد من المناطق
اللبنانية
، شملت عمليات دهم وتسيير دوريات وإقامة حواجز، وأسفرت عن توقيف ٩ مواطنين و٣٥ سوريًّا في أقضية:
عكار
،
طرابلس
،
البترون
،
بعلبك
،
الهرمل
، لارتكابهم جرائم مختلفة: إطلاق النار، حيازة أسلحة، تعاطي المخدرات، تهريب أشخاص، والتجول بصورة غير قانونية.
نتيجة هذه التدابير، ضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات والأعتدة العسكرية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف
القضاء
المختص.
