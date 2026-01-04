إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)

كشفت صفحة " Weather Forecast" المتخصصة في الأحوال الجويّة، عن حصول إنهيار ثلجيّ كبير يوم أمس، في جرد بلدة قراصيا في ، وتحديداً في نسّاف الدبه - ، على إرتفاع 2920 متر.

وأشارت الصفحة إلى أنّ "هذا الإنهيار الثلجيّ هو من الأضخم الذي تمّ توثيقه".

ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر عند ممارسة أيّ رياضة شتويّة، فهناك إحتمال لحدوث إنهيار ثلجيّ، وهو أمرٌ طبيعيّ جداً ووارد دائماً، ويحدث في كلّ موسم.