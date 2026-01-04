لقاء في استراحة صور احتفاءً بمياومي مركز الضمان بمناسبة تثبيتهم في الملاك

أُقيم اليوم حفل فطور في استراحة صور السياحية، بدعوة من رئيس مركز صور في عفيف بزون، احتفاءً بالمياومين بمناسبة نجاحهم في امتحان وتثبيتهم في الملاك، وذلك بحضور مستخدمي المكتب والمتقاعدين.



وألقى الرئيس السابق لمركز الضمان في صور حسن عكنان كلمة شكر فيها بزون "على التكريمية"، مثنيًا على "حرصه الدائم على تعزيز روح التعاون والتكافل داخل المؤسسة"، ومتمنّيًا "للزملاء المثبَّتين دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم الوظيفية، وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مزيدًا من التقدّم والاستقرار في ".

