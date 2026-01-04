تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
حالة أحدهم خطيرة... 4 جرحى في إشكال وإطلاق نار في العيرونية
Lebanon 24
04-01-2026
|
10:18
وقع إشكال في بلدة العيرونية - قضاء
زغرتا
، بين عدد من الشبان تطوّر إلى تضارب وإطلاق نار.
وبحسب معلومات "
لبنان 24
"، أُصيب 4 أشخاص في الإشكال وهم: م.ع وج.ع" وط.ه وغ.أ، وحالة الأخير خطيرة.
وحضر الجيش إلى المكان، بينما نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة.
