حالة أحدهم خطيرة... 4 جرحى في إشكال وإطلاق نار في العيرونية

وقع إشكال في بلدة العيرونية - قضاء ، بين عدد من الشبان تطوّر إلى تضارب وإطلاق نار.

وبحسب معلومات " "، أُصيب 4 أشخاص في الإشكال وهم: م.ع وج.ع" وط.ه وغ.أ، وحالة الأخير خطيرة.

وحضر الجيش إلى المكان، بينما نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة.