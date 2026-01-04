تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كيف يُشكّل سقوط مادورو ضغطاً على "حزب الله"؟

Lebanon 24
04-01-2026 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1463730-639031445092688183.png
Doc-P-1463730-639031445092688183.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "إرم نيوز" أن إيران وحزب الله يخشيان من ارتدادت السقوط السريع لنظام الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا، والذي انتهى باعتقاله في عملية عسكرية أميركية "مباغتة".

والهجوم، الذي شمل ضربات جوية دقيقة على قواعد عسكرية مثل "الليبرتادور" في كاراكاس باستخدام قاذفات B-1، مع تعطيل أجهزة التتبع، يُعد بحسب خبراء ضربة قوية لنفوذ إيران في أميركا اللاتينية، حيث كانت فنزويلا تشكّل ممرًّا رئيسيًّا ساعد طهران على تجاوز العقوبات. 
 
وستحمل التطورات المتسارعة في أميركا اللاتينية، تداعيات مباشرة على الشرق الأوسط، كما يؤكد خبراء لـ "إرم نيوز" خاصة على الملفين الإيراني واللبناني، حيث سيُسهم سقوط مادورو في إضعاف طهران اقتصاديًّا بشكل ملحوظ؛ ما يفاقم الأزمة المالية الحالية.

وشكّلت فنزويلا طيلة عقود مركزًا مهمًّا بالنسبة لحزب الله في إدارة عمليات تهريب المخدرات والأسلحة، التي تعدّ مصدرًا رئيسيًّا لمواردها المالية، خاصة عبر شبكات "الكارتلات" المرتبطة بنظام مادورو.

وكانت تقارير استخباراتية صادرة في 2020، أشارت إلى تورط حزب الله في عمليات تهريب كوكايين من فنزويلا إلى أوروبا والشرق الأوسط؛ ما وفّر ملايين الدولارات سنويًّا لتمويل أنشطتها العسكرية في لبنان وسوريا. 
 
وترجح التقديرات أن يكون تأثير سقوط مادورو سريعًا على إيران وحزب الله، مع قطع متوقع لشبكات التمويل التي كانت تعتمد عليها؛ ما يعني تشديد الحصار المالي عليهما، وهو الهدف الذي تسعى لتحقيقه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ عدة أشهر.  
ووفق المحلل السياسي جهاد نويّر، فإن تداعيات الأحداث في فنزويلا ستُعزز حملة "الضغط الأقصى" على إيران وحزب الله، كما من المرجّح أن تشجع إسرائيل على استغلال الفراغ لتشديد الخناق على الحزب، وقد تدفعها لتنفيذ هجوم "قريب" على طهران.

 وفي تصريحات لـ "إرم نيوز"، يعتقد نويّر أن إيران تشعر حاليًّا بـ "الضعف الإستراتيجي والاقتصادي"، نتيجة خسارتها حليفًا رئيسيًّا مثل فنزويلا بعد سقوط مادورو، لافتًا إلى أن هذا قد يدفعها إلى الطلب من وكلائها، مثل: حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، والفصائل المسلحة في العراق، تنفيذ هجمات مباشرة أو غير مباشرة ضد المصالح الأميركية والإسرائيلية.

وتهدف إيران من هذا الضغط المتوقع، بحسب نويّر، إلى محاولة إجبار واشنطن على تخفيف عقوباتها أو إعادة التفاوض، خاصة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي سيُضاف إليها فقدان إمدادات النفط المخفض من فنزويلا، مع مخاوف جدية من ضربة أميركية وإسرائيلية "ثانية" على برنامجها الصاروخي. 
 
كذلك، يتوقع المحلل السياسي برهان بني الشيخ أن يشكّل سقوط مادورو ضربة قوية لإيران وفصائلها في لبنان والعراق واليمن، خصوصًا أن كاراكاس كانت تمثّل مصدرًا رئيسيًّا للنفط المخفض والذهب؛ ما ساعد طهران على تجاوز العقوبات الأميركية والأوروبية. 

وفي ما يخص لبنان، حيث تستمر التهديدات الإسرائيلية بهجوم بري، فإن سقوط مادورو سيشكّل ضغطًا إضافيًّا على حزب الله بعد انقطاع موارده المالية من عمليات تهريب المخدرات وتجارة الأسلحة عبر فنزويلا، بحسب بني الشيخ.

ويشير بني الشيخ في تصريحات لـ "إرم نيوز" إلى أن إضعاف القدرات العسكرية لحزب الله من شأنه تشجيع إسرائيل على التصعيد ضد الحزب خاصة بعد انتهاء مهلة نزع السلاح في كانون الأول الماضي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف علّقت مصادر "حزب الله" على بيان رئاسة الجمهورية؟
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:52:02 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف دخل "حزب الله" ميدان إنتاج الطائرات والصواريخ؟
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:52:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الضغط المالي على" حزب الله" يشتد والتدقيق وصل الى التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:52:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ضغوط اميركية على لبنان للسير بالتفاوض ولوقف مصادر تمويل "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:52:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيراني

الأوروبي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:19 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:19 | 2026-01-04
Lebanon24
15:46 | 2026-01-04
Lebanon24
15:14 | 2026-01-04
Lebanon24
16:51 | 2026-01-04
Lebanon24
16:37 | 2026-01-04
Lebanon24
15:21 | 2026-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24