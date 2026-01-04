تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

نحو نقابة أطباء موحّدة… إنهاء المحاصصة والطائفية النقابية

Lebanon 24
04-01-2026 | 11:55
دعت اللجنة النقابية في قطاع الأطباء المركزي في تجمع الأطباء في لبنان والقطاع النقابي الطبي في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان إلى إخراج نقابة الأطباء في بيروت من أزمتها البنيوية، عبر إطلاق تيار نقابي طبي ديمقراطي مستقل يؤسّس لحركة نقابية جديدة ونوعية.

وأكد التجمعان الاستمرار في مواجهة نهج المحاصصة السياسية والطائفية في اختيار النقيب وأعضاء المجلس، معتبرين أن أي حلّ فعلي يمرّ بتغيير نقابي جذري يبدأ بتعديل قانون النقابة ونظامها الداخلي، بما يفضي إلى توحيد نقابتي بيروت ونقابة الأطباء في طرابلس، مع إنشاء فروع منتخبة في المحافظات والأقضية، وإنهاء حصرية موقع النقيب والتوزيع الطائفي والحزبي القائم.

وأشار البيان إلى أنّ التجمعين أعدّا سابقًا مشروعًا متكاملًا لتعديل القوانين والأنظمة، وقدّم إلى نقابتي بيروت وطرابلس وعمّم على القوى النقابية، لكنّه لم يلقَ اهتمامًا من المجالس المعنية، في ظلّ تمسّكها باستمرار الانقسام حفاظًا على الامتيازات وتقاسم الحصص على أسس طائفية وسياسية.
اللجنة النقابية

التجمع الوطني

نقابة الأطباء

أعضاء المجلس

ديمقراطي

لبنان وا

الطائف

طرابلس

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24