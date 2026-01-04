نحو نقابة أطباء موحّدة… إنهاء المحاصصة والطائفية النقابية

دعت في قطاع الأطباء المركزي في تجمع الأطباء في والقطاع النقابي الطبي في الديموقراطي في لبنان إلى إخراج في من أزمتها البنيوية، عبر إطلاق نقابي طبي مستقل يؤسّس لحركة نقابية جديدة ونوعية.



وأكد التجمعان الاستمرار في مواجهة نهج المحاصصة السياسية والطائفية في اختيار النقيب وأعضاء المجلس، معتبرين أن أي حلّ فعلي يمرّ بتغيير نقابي جذري يبدأ بتعديل قانون النقابة ونظامها الداخلي، بما يفضي إلى توحيد نقابتي بيروت ونقابة الأطباء في ، مع إنشاء فروع منتخبة في المحافظات والأقضية، وإنهاء حصرية موقع النقيب والتوزيع الطائفي والحزبي القائم.



وأشار البيان إلى أنّ التجمعين أعدّا سابقًا مشروعًا متكاملًا لتعديل القوانين والأنظمة، وقدّم إلى نقابتي بيروت وطرابلس وعمّم على القوى النقابية، لكنّه لم يلقَ اهتمامًا من المجالس المعنية، في ظلّ تمسّكها باستمرار الانقسام حفاظًا على الامتيازات وتقاسم الحصص على أسس طائفية وسياسية.

