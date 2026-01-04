تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
14
o
بيروت
10
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
باسيل: عيد الميلاد لدى الأرمن امتداد لوحدة المسيحيين لا انقسامهم
Lebanon 24
04-01-2026
|
15:21
شدّد رئيس
جبران باسيل
، خلال كلمة ألقاها بعد مشاركته في ريسيتال ميلادي أُقيم في
البترون
ضمن فعاليات "بترونيات" لمناسبة
عيد الميلاد
لدى الطائفة الأرمنية، على ضرورة أن تبقى البترون وبترونيات مساحة انفتاح تجمع مختلف الطوائف
اللبنانية
.
وأكد
باسيل
أنّ الطائفة الأرمنية تشكّل ركيزة أساسية في
لبنان
، معتبرًا أنّ "كما لم تمت هذه الطائفة، كذلك لبنان لم يمت ولن يموت". وقال إن الاحتفال بعيد الميلاد لدى الأرمن لا يشكّل انقسامًا مسيحيًا، بل هو امتداد لعيد الميلاد وروحه الجامعة، داعيًا إلى عيش اللبنانيّة بفرح وسلام.
وأشار إلى أنّ الموسم الميلادي في البترون يُختتم خلال يومين باحتفال ناري ضخم، يترافق مع مبادرات تهدف إلى تحقيق أمنيات أكبر عدد ممكن من الأطفال. كما لفت إلى تزامن الصيام لدى
المسلمين
والمسيحيين، مؤكّدًا أنّ بترونيات ستستقبل الجميع، مسيحيين ومسلمين، في صورة تعكس التعايش والشراكة التي تميّز لبنان.
Advertisement
