تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

باسيل: عيد الميلاد لدى الأرمن امتداد لوحدة المسيحيين لا انقسامهم

Lebanon 24
04-01-2026 | 15:21
A-
A+
Doc-P-1463815-639031620713108747.webp
Doc-P-1463815-639031620713108747.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدّد رئيس جبران باسيل، خلال كلمة ألقاها بعد مشاركته في ريسيتال ميلادي أُقيم في البترون ضمن فعاليات "بترونيات" لمناسبة عيد الميلاد لدى الطائفة الأرمنية، على ضرورة أن تبقى البترون وبترونيات مساحة انفتاح تجمع مختلف الطوائف اللبنانية.

وأكد باسيل أنّ الطائفة الأرمنية تشكّل ركيزة أساسية في لبنان، معتبرًا أنّ "كما لم تمت هذه الطائفة، كذلك لبنان لم يمت ولن يموت". وقال إن الاحتفال بعيد الميلاد لدى الأرمن لا يشكّل انقسامًا مسيحيًا، بل هو امتداد لعيد الميلاد وروحه الجامعة، داعيًا إلى عيش اللبنانيّة بفرح وسلام.

وأشار إلى أنّ الموسم الميلادي في البترون يُختتم خلال يومين باحتفال ناري ضخم، يترافق مع مبادرات تهدف إلى تحقيق أمنيات أكبر عدد ممكن من الأطفال. كما لفت إلى تزامن الصيام لدى المسلمين والمسيحيين، مؤكّدًا أنّ بترونيات ستستقبل الجميع، مسيحيين ومسلمين، في صورة تعكس التعايش والشراكة التي تميّز لبنان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الحرب لم تنتهِ بعد"... كيف تبدو أجواء عيد الميلاد على المسيحيين في غزة؟
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:53:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي للسياسيين: نناشدكم بروح الميلاد ان تختاروا المصالحة لا الانقسام
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:53:02 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يدعو لوحدة المسيحيّين في وجه الحروب (صور)
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:53:02 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يطلق من تركيا نداءً لوحدة المسيحيين
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:53:02 Lebanon 24 Lebanon 24

عيد الميلاد

جبران باسيل

المسيحيين

اللبنانية

المسلمين

البترون

الطائف

المسيح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:19 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:19 | 2026-01-04
Lebanon24
15:46 | 2026-01-04
Lebanon24
15:14 | 2026-01-04
Lebanon24
16:51 | 2026-01-04
Lebanon24
16:37 | 2026-01-04
Lebanon24
13:35 | 2026-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24