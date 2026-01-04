باسيل: عيد الميلاد لدى الأرمن امتداد لوحدة المسيحيين لا انقسامهم

شدّد رئيس ، خلال كلمة ألقاها بعد مشاركته في ريسيتال ميلادي أُقيم في ضمن فعاليات "بترونيات" لمناسبة لدى الطائفة الأرمنية، على ضرورة أن تبقى البترون وبترونيات مساحة انفتاح تجمع مختلف الطوائف .



وأكد أنّ الطائفة الأرمنية تشكّل ركيزة أساسية في ، معتبرًا أنّ "كما لم تمت هذه الطائفة، كذلك لبنان لم يمت ولن يموت". وقال إن الاحتفال بعيد الميلاد لدى الأرمن لا يشكّل انقسامًا مسيحيًا، بل هو امتداد لعيد الميلاد وروحه الجامعة، داعيًا إلى عيش اللبنانيّة بفرح وسلام.



وأشار إلى أنّ الموسم الميلادي في البترون يُختتم خلال يومين باحتفال ناري ضخم، يترافق مع مبادرات تهدف إلى تحقيق أمنيات أكبر عدد ممكن من الأطفال. كما لفت إلى تزامن الصيام لدى والمسيحيين، مؤكّدًا أنّ بترونيات ستستقبل الجميع، مسيحيين ومسلمين، في صورة تعكس التعايش والشراكة التي تميّز لبنان.

