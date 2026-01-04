تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
روبيو: اهدافنا في فنزوبلا القضاء على علاقات إيران و"حزب الله"
Lebanon 24
04-01-2026
|
16:51
أكد
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو أن
الولايات المتحدة
تتوقع حدوث تغييرات في
فنزويلا
، مشيرًا إلى أن الأهداف الأميركية تشمل قطع صلات فنزويلا بكل من
إيران
و"
حزب الله
"، إلى جانب مكافحة تهريب المخدرات.
وأشار روبيو إلى مشاركته في إدارة
المرحلة الانتقالية
في فنزويلا، مؤكّدًا أن
واشنطن
لم تنشر أي قوات على الأراضي الفنزويلية حتى الآن. وعند سؤاله عن احتمال احتلال فنزويلا، أوضح أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
يحتفظ بهذا الخيار.
كما أعلن الوزير أنّ الحظر المفروض على تصدير
النفط
الفنزويلي سيستمر حتى تنفيذ تغييرات ملموسة في صناعة النفط في البلاد.
