أكد الأميركي ماركو روبيو أن تتوقع حدوث تغييرات في ، مشيرًا إلى أن الأهداف الأميركية تشمل قطع صلات فنزويلا بكل من و" "، إلى جانب مكافحة تهريب المخدرات.



وأشار روبيو إلى مشاركته في إدارة في فنزويلا، مؤكّدًا أن لم تنشر أي قوات على الأراضي الفنزويلية حتى الآن. وعند سؤاله عن احتمال احتلال فنزويلا، أوضح أن الرئيس الأميركي يحتفظ بهذا الخيار.



كما أعلن الوزير أنّ الحظر المفروض على تصدير الفنزويلي سيستمر حتى تنفيذ تغييرات ملموسة في صناعة النفط في البلاد.

