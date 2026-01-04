تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

معارك بيروت الثانية الانتخابية : مخزومي ونجل المشنوق معا ولا حسم لمصير الصادق

Lebanon 24
04-01-2026 | 22:14
A-
A+
Doc-P-1463868-639031881910460171.jpg
Doc-P-1463868-639031881910460171.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت «الأخبار» أنّ حزب «القوات اللبنانية» حسم خياره بدعم النائب فؤاد مخزومي، في دائرة بيروت الثانية، في الانتخابات النيابية المقبلة.
وبحسب المعلومات، يُبدي قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع، اهتماماً خاصاً بدعم ترشيح الناشط صالح المشنوق، نجل النائب السابق نهاد المشنوق. ولهذه الغاية جرى إعداد برنامج تمويل لحملة إعلامية خاصة به، على أن تُدرج ضمن العقد الذي سيبرمه مخزومي مع قنوات «أل بي سي» و«أم تي في» و«الجديد». في المقابل، لم يُحسم بعد مصير النائب وضاح الصادق، ولا سيّما أنّ مخزومي، يرفض حتى الآن التحالف معه، وهو ما يفسّر هجوم الصادق على «من تواصل مع أبو عمر»، واصفاً إياه بـ«الجوعان والمتمسّك بالكرسي»، في إشارة غير مباشرة إلى مخزومي.
من جهة أخرى، بدأ حزب الله والتيار الوطني الحر عقد اجتماعات للنقاش في إمكانية التحالف الانتخابي. وقالت مصادر مطّلعة إنّ اللقاءات الأخيرة لم تحقّق أي تقدّم، لا بل إنّ بعضها كان سلبياً، وحتى الآن لم يتمّ التوصل إلى اتفاق في عدد كبير من الدوائر، من بينها دائرة «بيروت الثانية»، علماً أنّ معلومات تحدّثت عن ترشيح التيار لأحد الأسماء التي لا تعتبر مستفزة للثّنائي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصادق: بيروت تقترب من الاكتفاء المائي بنسبة 80-90% مع مشروع استجرار المياه
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 08:12:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي: العنف ضد المدنيين مرفوض ولا مبرر له تحت أي ظرف
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 08:12:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الازمة الانتخابية تصاعدية والمعركة في مكان آخر
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 08:12:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بين "القوّات" و"التيّار"... معارك إنتخابيّة حامية مُرتقبة
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 08:12:53 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

القوات اللبنانية

التيار الوطني

نهاد المشنوق

سمير جعجع

اللبنانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:19 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-01-05
Lebanon24
00:39 | 2026-01-05
Lebanon24
00:35 | 2026-01-05
Lebanon24
00:29 | 2026-01-05
Lebanon24
00:10 | 2026-01-05
Lebanon24
23:07 | 2026-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24