لبنان

هل ينجو لبنان من تداعيات احداث فنزويلا وإيران؟

Lebanon 24
04-01-2026 | 22:44
كتب الان سركيس في" نداء الوطن": يبدو أن "حزب الله" ومعه جزء كبير من الدولة اللبنانية يعيشان حالة إنكار، لم يتعظا من الضربة الأميركية والإسرائيلية على إيران في حزيران الماضي، ولم يردّا على كل الدعوات الأميركية والأوراق التي قدّمت من أجل حصر السلاح، وصمّوا آذانهم عن سماع كلّ النصائح العربية والدولية والتحذيرات المتتالية. لم يتعظا من الخطوات التي اتخذتها بغداد لإبعاد شبح الحرب عنها، ولم يشاهدا التظاهرات التي تجوب شوارع طهران والمدن الإيرانية مطالبةً باسقاط النظام، وأخيرًا وليس آخرًا أذهلهما هول المشهد في فنزويلا لكنهما استمرّا في عنادهما، وكلام الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الأخير أكبر دليل على هذين العناد والمكابرة.
لا يمكن فصل ما حصل في فنزويلا عما يحصل في لبنان وقد يحدث لاحقًا. فقد حوّل "حزب الله" ومحور الممانعة  لبنان إلى واحة لتجارة المخدرات وتصديرها، علمًا أن  المملكة العربية السعودية اشترطت  من أجل إعادة فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية، ضرب شبكات المخدرات والقضاء عليها وضبط المعابر، حاولت الدولة اللبنانية فعل شيء، لكن يبدو أن ما قامت به غير كاف، لأنه حتى هذه اللحظة لم تفتح الأسواق بوجه الصادرات اللبنانية.
ربط "حزب الله" ونظام الأسد وإيران سوريا بلبنان وكانوا يعتمدون على فنزويلا لإدخال المخدرات إلى أميركا الشمالية، لذلك يتوجّب على الدولة اللبنانية اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا، خصوصًا أن هذه التجارة تستخدم في تمويل إيران وأذرعها في المنطقة.
وإذا كانت حادثة فنزويلا أسفرت عن  تداعيات عالمية، فيجب أن تكون حافزًا أمام الدولة اللبنانية للتحرّك والمباشرة بحصر السلاح، إلا أن الشيء الذي يبقى غير واضح هو نتائج قمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ويؤكّد المسؤولون في الدولة اللبنانية أنه لم تصلهم أية معلومات دقيقة عما دار من نقاش حول لبنان.
ووسط التأكيد الرسمي على ابتعاد شبح الحرب عن لبنان، إلا أن كل المؤشرات والمعلومات تدلّ علىأن  تل أبيب حصلت على ضوء أخضر من واشنطن لاستكمال حربها على "حزب الله". ولا يمكن من حيث المنطق ومسار الأمور لجهة إسقاط نظام الأسد واعتقال مادورو وزعزعة نظام إيران، ترك "حزب الله" يعيد ترميم قوّته ويشكل تهديدًا لأمن المنطقة ويعيد بسط سيطرته على الدولة اللبنانية.
 
