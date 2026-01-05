في طرابلس.. إشكال يتطور إلى تضارب بالسكاكين ويوقع 3 جرحى

وقع إشكال مساء أمس الأحد بين أولاد العم من التبعية في محلة الجميزات – نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين، وتطور إلى تضارب بالسكاكين مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة، وفق ما أفادت مندوبة " ".وتم نقل المصابين إلى مستشفيات طرابلس للعلاج.