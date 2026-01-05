طعنوه وسرقوا دراجته النارية في طرابلس

تعرّض المدعو "م.ح" من سكان منطقة وموظف بإحدى شركات الدليفري للطعن بالسكين على يد مجهولين في محلة الضم والفرز ـ بالقرب من غرفة التجارة والصناعة أثناء محاولته مقاومة سرقة دراجته النارية، وفق ما أفادت مندوبة " ".



وقد تمكن السارقين من الاستلاء على الدراجة النارية بعد طعن صاحبها والفرار.



وتم اسعاف الجريح ميدانياً من قبل اللبناني ووصفت حالته بالمستقرة.















