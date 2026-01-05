حزب بارز لم يرد في التحقيقات

أشاد مصدر رسمي بأداء حزب بارز، لافتًا إلى أنّه وبعد اطّلاع احدى المرجعيات الرئاسية على التحقيقات الأولية في قضية "الأمير الوهمي" ، تبيّن أنّ أسماء أيٍّ من نواب أو قيادات هذا الحزب لم تَرِد إطلاقًا في مجريات التحقيق، كما لم يُذكر اسم الحزب نهائيًا في هذه القضية.وأكد المصدر لزواره أنّ ثقته بهذا الحزب كانت ولا تزال في محلّها، سواء من حيث وطنيته، أو تمسّكه بالسيادة، أو عدم ارتهانه لأي جهة داخلية كانت أم خارجية.