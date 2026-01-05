تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

حزب بارز لم يرد في التحقيقات

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
05-01-2026 | 01:15
أشاد مصدر رسمي بأداء حزب بارز، لافتًا إلى أنّه وبعد اطّلاع احدى المرجعيات الرئاسية على التحقيقات الأولية في قضية "الأمير الوهمي" أبو عمر، تبيّن أنّ أسماء أيٍّ من نواب أو قيادات هذا الحزب لم تَرِد إطلاقًا في مجريات التحقيق، كما لم يُذكر اسم الحزب نهائيًا في هذه القضية.
وأكد المصدر لزواره أنّ ثقته بهذا الحزب كانت ولا تزال في محلّها، سواء من حيث وطنيته، أو تمسّكه بالسيادة، أو عدم ارتهانه لأي جهة داخلية كانت أم خارجية.
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

