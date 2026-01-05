تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحشيمي: تشدّد حزب الله في ملف السلاح يرتبط بالقيادة الإيرانية

Lebanon 24
05-01-2026 | 02:24
A-
A+
Doc-P-1463952-639032021586620246.png
Doc-P-1463952-639032021586620246.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر النائب بلال الحشيمي في حديث الى إذاعي، أن "على لبنان أن يتّعظ مما جرى في فنزويلا"، داعيا "حزب الله إلى إعادة النظر بموقفه في ظل احتمال انتقال التداعيات إلى إيران، وما لذلك من انعكاسات مباشرة على لبنان".
وقال ان "تشدّد حزب الله في ملف السلاح يرتبط بالقيادة الإيرانية"، مشددا على ان "تصاعد الضغوط الدولية على لبنان ووجود قرارات واتفاقات برعاية أميركية ـ فرنسية، كما بدء الحكومة بالمرحلة الثانية من معالجة مسألة السلاح، أمر أساسي لتجنيب البلاد أزمات جديدة والجميع يترقّب هذ المرحلة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تشدد ايراني بشأن سلاح حزب الله وفرنسا تحذر وغارات تدميرية متلازمة على الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:45:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر تشدد على التفاهم الامني وتجنّب الصدام مع حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:45:45 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن "تشدد الخناق": حملة أميركية جديدة لتجفيف تمويل حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:45:45 Lebanon 24 Lebanon 24
كمائن وتفكيك شبكات.. دمشق تشدد الخناق على مهربي السلاح إلى حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:45:45 Lebanon 24 Lebanon 24

بلال الحشيمي

حزب الله

الإيراني

فنزويلا

لبنان

بالمر

إيران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:13 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:12 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:12 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:10 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:19 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:29 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2026-01-05
Lebanon24
07:13 | 2026-01-05
Lebanon24
07:12 | 2026-01-05
Lebanon24
07:12 | 2026-01-05
Lebanon24
07:10 | 2026-01-05
Lebanon24
07:07 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24