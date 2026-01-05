تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

ورشة عمالية عن بُعد لمتابعة آليات عمل "مجالس العمل التحكيمية"

Lebanon 24
05-01-2026 | 02:45
اختتم اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام ورشته التدريبية عن بُعد برئاسة عماد ياغي، بمشاركة واسعة من لبنان وعدد من الدول العربية، وبحضور أعضاء من المجلس التنفيذي في الاتحاد العمالي العام ومجالس العمل التحكيمية وإعلاميين وممثلين عن نقابات وناشطين حقوقيين.

وتناولت الورشة عشرة محاور حول آليات عمل مجالس العمل التحكيمية والإطار القانوني للنزاعات العمالية وسبل تفعيل دور هذه المجالس، مع نماذج تطبيقية ربطت بين الجانب النظري والعمل الميداني.

وفي الختام، أُعلن تأسيس لجنة متابعة لأعمال مجلس العمل التحكيمي، على أن تُستكمل الإجراءات اللازمة لإطلاقها بما يدعم حقوق العمال ويعزز العدالة الاجتماعية، مع تأكيد أهمية مواصلة المسار التدريبي والتنظيمي لمواجهة تحديات سوق العمل.
الاتحاد العمالي العام

مجلس العمل التحكيمي

المجلس التنفيذي

الاتحاد العمالي

الدول العربية

اتحاد العمال

مجلس التنفيذ

مجلس العمل

