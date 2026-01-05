ورشة عمالية عن بُعد لمتابعة آليات عمل "مجالس العمل التحكيمية"

اختتم اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام ورشته التدريبية عن بُعد برئاسة ، بمشاركة واسعة من وعدد من ، وبحضور أعضاء من في ومجالس العمل التحكيمية وإعلاميين وممثلين عن نقابات وناشطين حقوقيين.



وتناولت الورشة عشرة محاور حول آليات عمل مجالس العمل التحكيمية والإطار القانوني للنزاعات العمالية وسبل تفعيل دور هذه المجالس، مع نماذج تطبيقية ربطت بين الجانب النظري والعمل الميداني.



وفي الختام، أُعلن تأسيس لجنة متابعة لأعمال ، على أن تُستكمل الإجراءات اللازمة لإطلاقها بما يدعم حقوق العمال ويعزز العدالة الاجتماعية، مع تأكيد أهمية مواصلة المسار التدريبي والتنظيمي لمواجهة تحديات سوق العمل.

