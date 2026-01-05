تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

إطلاق "جائزة ومهرجان بيروت الدولي للغيتار 2026"

Lebanon 24
05-01-2026 | 03:11
أعلن المعهد الوطني العالي للموسيقى في بيان أن رئيسته الدكتورة هبة القواس ستطلق، مع عازف الغيتار العالمي والمؤلف والأكاديمي خوسيه ماريا غياردو ديل راي وسفير مملكة إسبانيا في لبنان خيسوس سانتوس أغوادو، “جائزة ومهرجان بيروت الدولي للغيتار 2026”، وذلك في مؤتمر صحافي عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلثاء 13 كانون الثاني الحالي في السفارة الإسبانية (قصر شهاب – الحدث/بعبدا)، بمبادرة من “مؤسسة ألكري الدولية لفنون الغيتار”.

وبحسب البيان، يتضمن المؤتمر إعلان الرؤية الفنية والرسالة العالمية للجائزة والمهرجان، والتحالف الاستراتيجي مع الكونسرفتوار والأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية، إضافة إلى القواعد والشروط الرسمية لدورة 2026، والأعمال التكليفية والفلسفة الريبرتوارية، ولجنة التحكيم الدولية والشركاء الفنيين، إلى جانب الأبعاد التعليمية والثقافية والدبلوماسية للمشروع، ودوره في تعزيز حضور لبنان الفني عالميًا. (الوكالة الوطنية للإعلام)
