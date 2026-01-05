إطلاق "جائزة ومهرجان بيروت الدولي للغيتار 2026"

أعلن المعهد الوطني العالي للموسيقى في بيان أن رئيسته الدكتورة هبة القواس ستطلق، مع عازف الغيتار العالمي والمؤلف والأكاديمي خوسيه ماريا غياردو ديل راي وسفير مملكة في خيسوس سانتوس أغوادو، “جائزة ومهرجان الدولي للغيتار 2026”، وذلك في مؤتمر صحافي عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلثاء 13 كانون الثاني الحالي في السفارة (قصر شهاب – الحدث/بعبدا)، بمبادرة من “مؤسسة ألكري الدولية لفنون الغيتار”.



وبحسب البيان، يتضمن المؤتمر إعلان الرؤية الفنية والرسالة العالمية للجائزة والمهرجان، والتحالف الاستراتيجي مع الكونسرفتوار والأوركسترا الفلهارمونية ، إضافة إلى القواعد والشروط الرسمية لدورة 2026، والأعمال التكليفية والفلسفة الريبرتوارية، ولجنة التحكيم الدولية والشركاء الفنيين، إلى جانب الأبعاد التعليمية والثقافية والدبلوماسية للمشروع، ودوره في تعزيز حضور لبنان الفني عالميًا. (الوكالة الوطنية للإعلام)

