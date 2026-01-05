للعسكريين والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر عن المنحة المالية

أعلنت في بيان، ان المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين والتي حوّلت الى يوم الجمعة من الاسبوع المنصرم باتت جاهزة للاستلام كل من مصرفه الخاص اعتباراً من الاثنين ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦".

