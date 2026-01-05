ناجحو "الخدمة المدنية" ومرسوم التعيين.. لجنة تضع الملف أمام كرامي

رأت لجنة متابعة ملف الناجحين في مباريات لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي أن وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي "تسعى جاهدة" لاتخاذ قرارات إصلاحية، وفي مقدمتها قرار إعادة المنتدبين إلى مهامهم الأصلية، بما يفتح الباب أمام إقرار ملفات تربوية "تتصف بالعمومية والشمولية".



ونوّهت اللجنة بجهود ، معتبرة أنها "تستبشر خيرًا" بإدراج ملف الناجحين على جدول أولوياتها، مؤكدة أن حقهم في التعيين "محفوظ" بموجب نص تشريعي صريح هو المادة 80 من القانون رقم 144/2019، وبعدما أثبتوا أهليتهم العلمية عبر مباراة عامة، بخلاف ملفات أخرى قالت إنها جاءت نتيجة "الزبائنية والمصالح السياسية".



وناشدت اللجنة كرامي المباشرة بالإجراءات التمهيدية لإعداد مشروع مرسوم تعيين الناجحين تمهيدًا لإحالته إلى ، مشيرة إلى أن الوزيرة كانت قد وعدت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالعمل على إصدار المرسوم "من دون إبطاء"، على اعتبار أن الناجحين "حاجة مثبتة" لملاك التعليم الثانوي.



واعتبرت اللجنة أن استمرار تجاهل هذا الاستحقاق يشكّل “انتهاكًا لحقوق مكتسبة”، وتقويضًا لمبدأ الجدارة والاستحقاق المنصوص عليه في المادة 12 من ، كما “يضرب” مبدأ المساواة في الحقوق.

