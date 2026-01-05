بالصورة.. مستودع لتصنيع المخدرات وتخزين أسلحة حربية في البقاع

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بلاغ، أنّه في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، وبناءً على معلومات توافرت لدى المخدّرات المركزي في وحدة حول وجود مستودع يُستخدم في تصنيع المخدّرات والمواد المخدّرة، إضافةً إلى تخزين أسلحة حربية، في – محلة ، وبعد أعمال والكشف وجمع المعلومات، داهمت قوّة من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في ، بتاريخ 23-12-2025، المستودع المذكور، حيث عثرت في داخله على /1/ كلغ من حشيشة الكيف، ومعدّات تُستخدم في تصنيع المخدّرات".كما أشار البلاغ إلى وجود كمّية كبيرة من الأسلحة الحربية، تضمّنت: قناصات، عددًا من قذائف الهاون مع قواعد إطلاقها، رشّاشات مضادّة للدروع، قاذفات قنابل، قواذف مضادّة للدروع والتحصينات، رشّاشات آليّة، وكمّية كبيرة من الذخائر المختلفة.وحسب البلاغ، جرى توقيف اللبناني المدعو: م. ز. (مواليد عام 1972)، وأُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة المختص، والعمل مستمر لتوقيف جميع المتورطين.