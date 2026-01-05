تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مياه الأمطار ذهبت سدى.. والبحر "معوكر"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
05-01-2026 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1464015-639032094596132858.jpg
Doc-P-1464015-639032094596132858.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بينت المنخفضات الجوية التي ضربت لبنان مؤخرا ان مياه الأمطار ذهبت سدى. 
فقد لاحظ سكان  ساحل كسروان ان البحر في الأيام الأخيرة كان ملئيا بالوحول وكانت المياه عكرة تحديدا عند شاطئ نهر الكلب بسبب التعديات في الوادي الأثري لاسيما مع وجود مقالع وكسارة ومكب للأتربة والردميات.
وأكد خبراء بيئيون في هذا الإطار ان "تحويل الأودية إلى مجارٍ هو من أوصل هذه الكميات الهائلة من الوحول إلى البحر"، ما أقلق سكان المنطقة جراء هذا المشهد.
ويؤكد الخبراء ان "وصول المياه العذبة إلى البحر هو جزء طبيعي وأساسي من الدورة الهيدرولوجية، إضافة إلى انه ضروري للتوازن البيئي ومنع تملّح المياه الجوفية".
وأشار الخبراء البيئيون إلى ان "حماية مياه الأمطار لا تكون فقط من خلال إنشاء السدود بل بوقف المقالع والكسارات والتعديات".


Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
رسامني: جاهزية كاملة لشبكات تصريف مياه الأمطار واستنفار فرق الطوارئ
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مياه الأمطار تُغرق وزارة العمل (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أزمة الجفاف... مياه الأمطار أغرقت إيران (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
سيول في بعض مناطق العاصمة بيروت جراء الأمطار الغزيرة وإقفال مجاري صرف المياه
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

نهر الكلب

الدورة

ساسي

عوكر

اسيم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:13 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:12 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:12 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:10 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:19 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:29 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2026-01-05
Lebanon24
07:13 | 2026-01-05
Lebanon24
07:12 | 2026-01-05
Lebanon24
07:12 | 2026-01-05
Lebanon24
07:10 | 2026-01-05
Lebanon24
07:07 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24