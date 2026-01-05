مياه الأمطار ذهبت سدى.. والبحر "معوكر"

بينت المنخفضات الجوية التي ضربت مؤخرا ان مياه الأمطار ذهبت سدى.

فقد لاحظ سكان ساحل كسروان ان البحر في الأيام الأخيرة كان ملئيا بالوحول وكانت المياه عكرة تحديدا عند شاطئ بسبب التعديات في الوادي الأثري لاسيما مع وجود مقالع وكسارة ومكب للأتربة والردميات.

وأكد خبراء بيئيون في هذا الإطار ان "تحويل الأودية إلى مجارٍ هو من أوصل هذه الكميات الهائلة من الوحول إلى البحر"، ما أقلق سكان المنطقة جراء هذا المشهد.

ويؤكد الخبراء ان "وصول المياه العذبة إلى البحر هو جزء طبيعي وأساسي من الهيدرولوجية، إضافة إلى انه ضروري للتوازن البيئي ومنع تملّح المياه الجوفية".

وأشار الخبراء البيئيون إلى ان "حماية مياه الأمطار لا تكون فقط من خلال إنشاء السدود بل بوقف المقالع والكسارات والتعديات".







Advertisement