مسح بلدي للوحدات السكنية في بلاط–قرطبون–مستيتا

أعلنت بلدية بلاط–قرطبون–مستيتا أن فرق الإحصاء وشرطة البلدية ستباشر اعتباراً مسحاً شاملاً للوحدات السكنية والتجارية والدورمز وسائر المرافق ضمن النطاق البلدي.



ودعت البلدية الأهالي إلى التعاون وتزويد الفرق بالمستندات القانونية للمستأجرين، خصوصاً العمال الأجانب، والتأكد من حيازتهم أوراقاً أصولية كالهويات وإقامات وإجازات العمل. كما شددت على الامتناع عن التأجير من دون مستندات معتمدة، وحثّت على تسجيل عقود الإيجار لدى البلدية وفق الأصول تفادياً للغرامات.

