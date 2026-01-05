تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحاج يسأل: ما جدوى السلاح في شمال الليطاني؟

Lebanon 24
05-01-2026 | 04:59
A-
A+
Doc-P-1464036-639032113558000805.JPG
Doc-P-1464036-639032113558000805.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر النائب رازي الحاج أن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "باتت واضحة" في محاربة دول قال إنها ترعى "الإرهاب والفقر وتجارة المخدرات"، ورأى أن الخطوة الأميركية في فنزويلا تعكس جدّية واشنطن في مواجهة هذه الظواهر.

وفي الشأن اللبناني، أشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على نزع السلاح وحصره بيد الدولة، معتبراً أن ما جرى في 5 و7 آب يأتي في هذا السياق. وحذّر من أن عدم تنفيذ القرارات الحكومية سيؤدي إلى "زيادة مطالب" إسرائيل، لافتاً إلى أن الملف قد يُستخدم انتخابياً في إسرائيل.

وشدد الحاج على ضرورة حسم الدولة ملف نزع السلاح، معتبراً أن تمسّك قيادة "حزب الله" بعدم تسليمه "يوفّر ذريعة" لإسرائيل، ومتسائلاً عن جدوى السلاح شمال الليطاني. وذهب إلى القول إن هناك "قراراً إقليمياً" بإنهاء ملف السلاح، متهماً الحزب بمحاولة ضرب التعددية واتفاق الطائف وباستخدام الطائفة الشيعية في مشاريعه الإقليمية.

وعن وزارة الطاقة، قال إن "القوات" ورثت قطاعاً كهربائياً منهاراً وإن الوزير الحالي يعتمد على أموال الجباية لشراء الفيول، متهماً "التيار الوطني الحر" بشن حملات لتشويه صورة الوزارة. وفي ملف "قانون الفجوة المالية"، اعتبر أن المشروع الحكومي يفتقر إلى أرقام دقيقة وقد ينعكس على حقوق المودعين، داعياً إلى إعادة هيكلة الدين العام والحفاظ على حقوقهم، مؤكداً أن "القوات" ستواجه أي مقاربة تمسّ المودعين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رجّي: قادة حزب الله يقولون إنه لن يتم نزع السلاح من شمال الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام: هذه المرحلة تتطلب منع نقل أو استخدام السلاح في شمال الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: هناك تقدم كبير في منع تهريب السلاح والمخدرات وانتشار أكبر للجيش في شمال الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: الجيش قام بعمله في الجنوب الليطاني ولكن الامتحان الأصعب سيكون شمال الليطاني لكي ينزع السلاح الموجود هناك فهذه المهمة ستبدأ في منتصف الكانون الثاني المقبل
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

دونالد ترامب

وزارة الطاقة

في إسرائيل

حزب الله

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:13 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:12 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:12 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:10 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2026-01-05
Lebanon24
07:13 | 2026-01-05
Lebanon24
07:12 | 2026-01-05
Lebanon24
07:12 | 2026-01-05
Lebanon24
07:10 | 2026-01-05
Lebanon24
07:07 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24