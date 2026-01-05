الحاج يسأل: ما جدوى السلاح في شمال الليطاني؟

اعتبر النائب رازي الحاج أن سياسة الرئيس الأميركي "باتت واضحة" في محاربة دول قال إنها ترعى "الإرهاب والفقر وتجارة المخدرات"، ورأى أن الخطوة الأميركية في فنزويلا تعكس جدّية في مواجهة هذه الظواهر.



وفي الشأن اللبناني، أشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على نزع السلاح وحصره بيد الدولة، معتبراً أن ما جرى في 5 و7 آب يأتي في هذا السياق. وحذّر من أن عدم تنفيذ القرارات الحكومية سيؤدي إلى "زيادة مطالب" ، لافتاً إلى أن الملف قد يُستخدم انتخابياً .



وشدد الحاج على ضرورة حسم الدولة ملف نزع السلاح، معتبراً أن تمسّك قيادة " " بعدم تسليمه "يوفّر ذريعة" لإسرائيل، ومتسائلاً عن جدوى السلاح شمال الليطاني. وذهب إلى القول إن هناك "قراراً إقليمياً" بإنهاء ملف السلاح، متهماً الحزب بمحاولة ضرب التعددية واتفاق وباستخدام الطائفة الشيعية في مشاريعه الإقليمية.



وعن ، قال إن "القوات" ورثت قطاعاً كهربائياً منهاراً وإن الوزير الحالي يعتمد على أموال الجباية لشراء الفيول، متهماً " " بشن حملات لتشويه صورة الوزارة. وفي ملف "قانون الفجوة المالية"، اعتبر أن المشروع الحكومي يفتقر إلى أرقام دقيقة وقد ينعكس على حقوق المودعين، داعياً إلى إعادة هيكلة الدين العام والحفاظ على حقوقهم، مؤكداً أن "القوات" ستواجه أي مقاربة تمسّ المودعين.

